Adana'ya şehit ateşi düştü (2)- Yeniden

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' Adana'ya şehit ateşi düştü' başlıklı haberimizi, kaynağından alınan bilgilerle yeniden servis ediyoruz.

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YENİDEN

Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), - KUZEY Irak'ta Hakurk bölgesinde yıldırım isabet etmesi sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Bünyamin Çabuk'un (24) acı haberi, Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan ailesine verildi.

Olay, Pençe 1-2 operasyonları ile koordineli olarak Hakurk'ta başlatılan operasyon bölgesinde meydana geldi. Bölgede yağmur etkili olurken, yıldırım isabet etmesi sonucu 2 yaralandı, Uzman Onbaşı Bünyamin Çabuk şehit oldu. Şehit Çabuk'un acı haberi, Kozan'a bağlı Ağlıboğaz Mahallesi'nde yaşayan ailesine verildi. Göreve 2018'de başladığı ve bekar olduğu öğrenilen şehit Çabuk'un acı haberini evinde alan anne Feriha Çabuk, gözyaşı döktü. Şehit annesi Çabuk'u, yakınları ve komşuları teskin etti.

ACI HABERİ AYAKKABI BOYARKEN ALDI

Kozan'da yıllardır ayakkabı boyacılığı yapan baba Ünlen Çabuk da oğlunun acı haberini ayakkabı boyarken aldı. Şehadet haberiyle gözyaşı döken baba Çabuk, bulunduğu bölgeye yakın eczaneye alınarak, sakinleştirilmeye çalışıldı. Şehit Uzman Onbaşı Bünyamin Çabuk'un evine, Türk bayrakları asılırken, belediye ekipleri de taziye çadırı kurdu.