Haberler » Güncel » Adana'ya şehit ateşi düştü (2)- Yeniden - Haber

Adana'ya şehit ateşi düştü (2)- Yeniden

Sayın Yazı İşleri Müdürlerine'Adana'ya şehit ateşi düştü' başlıklı haberimizi, kaynağından alınan bilgilerle yeniden servis ediyoruz.

28.11.2019 15:54 | Son Güncelleme: 28.11.2019 15:55Adana'ya şehit ateşi düştü (2)- Yeniden

Sayın Yazı İşleri Müdürlerine

' 'ya şehit ateşi düştü' başlıklı haberimizi, kaynağından alınan bilgilerle yeniden servis ediyoruz.

---------------------

YENİDEN

Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), - KUZEY Irak'ta bölgesinde yıldırım isabet etmesi sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Bünyamin Çabuk'un (24) acı haberi, Adana'nın ilçesinde yaşayan ailesine verildi.

Olay, Pençe 1-2 operasyonları ile koordineli olarak Hakurk'ta başlatılan operasyon bölgesinde meydana geldi. Bölgede yağmur etkili olurken, yıldırım isabet etmesi sonucu 2 yaralandı, Uzman Onbaşı Bünyamin Çabuk şehit oldu. Şehit Çabuk'un acı haberi, Kozan'a bağlı Ağlıboğaz Mahallesi'nde yaşayan ailesine verildi. Göreve 2018'de başladığı ve bekar olduğu öğrenilen şehit Çabuk'un acı haberini evinde alan anne Feriha Çabuk, gözyaşı döktü. Şehit annesi Çabuk'u, yakınları ve komşuları teskin etti.

ACI HABERİ AYAKKABI BOYARKEN ALDI

Kozan'da yıllardır ayakkabı boyacılığı yapan baba Ünlen Çabuk da oğlunun acı haberini ayakkabı boyarken aldı. Şehadet haberiyle gözyaşı döken baba Çabuk, bulunduğu bölgeye yakın eczaneye alınarak, sakinleştirilmeye çalışıldı. Şehit Uzman Onbaşı Bünyamin Çabuk'un evine, Türk bayrakları asılırken, belediye ekipleri de taziye çadırı kurdu.



Hakurk, Kozan, Adana, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:15 İtalyan gazeteciler, milli takım tesislerine hayran kaldı
18:14 Şehit uzman çavuş, Nevşehir'de toprağa verildi
18:12 Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Macron'a yanıt: "Sözünün karşılığı yok"
18:09 Valilikten fırtına uyarısı
18:08 Kılıç: "Baframızın daha modern bir yapıya kavuşması için çalışıyoruz"
17:06 Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Macron'un küstah sözlerine yanıt: Terör devleti kurmak istiyordu, hayal kırıklığı yaşadı
17:03 7,5 milyonluk arabayla test sürüşü yapan Acun Ilıcalı, muhabirleri uyardı: Yeni arabam diye yazmayın
16:50 IKBY Başbakanı Barzani'den PKK açıklaması: Onaylamıyoruz ve buna karşıyız
16:33 Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarılar: Kuvvetli fırtına ve yağış geliyor
16:23 Antalya'da güneşli havayı görenler denize akın etti
12:20 Fenerbahçe, Victor Moses ile yolları ayırıyor
11:27 Bankalar, ATM'den günlük limitin üzerinde para çekimine 4-6 TL ücret getirdi
11:00 Sokak ortasında cani adam, çocuğunun yanında eşini tekme tokat dövdü
21:26 "Başkan ne yaptı" eleştirilerine Ekrem İmamoğlu madde madde yanıt verdi
21:09 Kırmızı ışıkta geçtiği için ceza kesilen yayadan polise: Bu ismi hiç unutmayacağım
28.11.2019 18:15:44