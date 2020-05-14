Adana'ya son 75 yılın rekor sıcakları geliyor

Adana'ya son 75 yılın rekor sıcakları geliyorTürkiye, yarından itibaren Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasının etkisine girecek.

14.05.2020 14:33 | Son Güncelleme: 14.05.2020 14:35
Adana'ya son 75 yılın rekor sıcakları geliyor
Türkiye, yarından itibaren Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasının etkisine girecek. Adana'da ise sıcaklığın 1945 yılından bu yana ilk kez 41 dereceye ulaşarak, rekor kırması bekleniyor.
Geçen hafta hava sıcaklığı normalin altında hissedilen Adana'da, hafta sonundan itibaren sıcaklıklar artacak. Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin Merkezi Sorumlusu Mustafa Gülüm, beklenen sıcaklık değerinin en son 1945'te kaydedildiğini kaydetti. Gülüm, "Önümüzdeki günlerde Kuzey Afrika'dan gelen sıcak havanın etkisi altında bulunacağız. Özellikle düşük nemle birlikte yüksek sıcaklık tüm Çukurova'yı etkileyecek. Son 75 yılın en sıcak günlerini yaşayacağız. Tahminlerimize göre kent merkezinde 39 birçok ilçede 41 dereceyi göreceğiz" dedi.
'ÖĞLE SAATLERİNDE DIŞARI ÇIKMAYIN'
Havanın ısınmasıyla birlikte orman yangınlarına karşı da dikkat edilmesi gerektiğini aktaran Gülüm, vatandaşların evden çıkmamaları gerektiğini belirterek, "Bu sıcaklık öğle saatlerinde etkisini gösterecek. Vatandaşlarımız güneş çarpmasına maruz kalmamak için dışarı çıkmasınlar" diyerek, uyardı. Ayrıca kent merkezinde bulunan parklardaki termometreler sıcaklığı bugün 45 derece olarak gösterdi. Bazı vatandaşlar parklardaki ağaç gölgelerinde dinlendi. Adana’ya son 75 yılın rekor sıcakları geliyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Kuzey Afrika, Türkiye, Adana, Güncel, Haber

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