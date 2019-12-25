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Adana yağmura, kuzey ilçeleri kara teslim oldu

Adana merkez yağmura, Tufanbeyli, Saimbeyli ve Feke ilçeleri de kara teslim oldu.

25.12.2019 11:55 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:55 Adana yağmura, kuzey ilçeleri kara teslim oldu
merkez yağmura, , ve ilçeleri de kara teslim oldu.
Adana merkezde 2 gündür devam eden yağmur hayatı olumsuz etkilerken, Tufanbeyli, Feke ve Saimbeyli ilçelerinde ise kar yağışı etkili oluyor. Özellikle Adana'nın en kuzey ilçesi olan Tufanbeyli kara teslim oldu. İki gündür devam eden kar yağışı nedeniyle kaymakamlık okulları bugün tatil etti. Kar yağışının köylerde daha etkili olduğu, kapanan yolların yeniden açıldığı öğrenildi.
Bu arada, Tufanbeyli-Kayseri arasındaki yolun da aşırı kar yağışı nedeniyle kapandığı, yapılan çalışma sonunda yeniden açıldığı ancak ulaşımın güçlükle sağlandığı bildirildi.
(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya/İHA)

Tufanbeyli, Saimbeyli, Adana, Feke, Güncel

Kaynak: İHA

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