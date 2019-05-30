ADANA Yakıt deposunda uyuşturucu gizleyen 2 kişi tutuklandı

Kaynak: DHA

Yakıt deposunda uyuşturucu gizleyen 2 kişi tutuklandıAdana'da, otomobilin yakıt deposuna 11 gram metamfetami uyuşturucu gizleyen 3 kişiden 2'si tutuklandı.Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıçam ilçesi Balcalı Mahallesi'nde takip ettikleri bir otomobili durdurdu. Polis araçta yaptığı aramada yakıt deposuna gizlenen 11 gram metamfetami uyuşturucuyu ele geçirdi. Araç içinde bulunan Halil İbrahim Ç. (22), Uğur D. (23) ve Gökhan G. (24) gözaltına alındı. Emniyette sorgulanan şüphelilerden Gökhan G. serbest bırakıldı, Halil İbrahim Ç. ve Uğur D. tutuklandı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.