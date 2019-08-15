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Adana - Yangın, evde hasara neden oldu

ADANA'da bir apartmanın en alt katındaki dairede çıkan yangın, hasara neden oldu.

15.08.2019 04:20
Adana - Yangın, evde hasara neden oldu
ADANA'da bir apartmanın en alt katındaki dairede çıkan yangın, hasara neden oldu.
Yangın, saat 01.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi 80033 Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın en alt katındaki dairede çıktı. Apartmanı saran dumanı fark edip, binayı tahliye eden apartman sakinleri, dışarı çıktıklarında birinci kattaki daireden yükselen alevleri görünce durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen iki itfaiye ekibi, yangını diğer dairelere sıçramadan söndürdü. Elektrik kontağından çıktığı tespit edilen yangın, iki odalı evde hasara neden oldu. Apartman sakinlerinin korkulu anlar yaşadığı yangın sırasında dairede kimsenin bulunmadığı belirlendi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
Adana - Yangın, evde hasara neden oldu

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Kaynak: DHA

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