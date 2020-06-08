ADANA Yangına giden itfaiye aracı devrildi: 3 yaralı

Yangına giden itfaiye aracı devrildi: 3 yaralıADANA'da yangına giden itfaiye aracı, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp, devrildi, Kazada 3 itfaiye eri hafif şekilde yaralandı.

08.06.2020 00:56 | Son Güncelleme: 08.06.2020 01:00
Yangına giden itfaiye aracı devrildi: 3 yaralı
ADANA'da yangına giden itfaiye aracı, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp, devrildi, Kazada 3 itfaiye eri hafif şekilde yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. Çöp yangınına giden Muhammet Kuşdemir yönetimindeki 01 DHJ 93 plakalı itfaiye aracı, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp karşı şeride geçti, daha sonra Mahmut Yılmaz idaresindeki 01 CHY 98 plakalı hafif ticari araca çarparak devrildi. Hafif ticari araçta yaralanan kimse olmazken, devrilen itfaiye aracının sürücüsü Kuşdemir ile itfaiye erleri Duran Akış ve Salih Yağmez hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. ADANA Yangına giden itfaiye aracı devrildi: 3 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: İtfaiye, Seyhan, Güncel, Haber

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