ADANA Yangında mahsur kalan Paşa'yı, itfaiye kurtardı

Yangında mahsur kalan Paşa'yı, itfaiye kurtardıADANA'da yangın çıkan evde mahsur kalan 'Paşa' isimli köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

02.07.2020 10:19 | Son Güncelleme: 02.07.2020 10:33
Yangında mahsur kalan Paşa'yı, itfaiye kurtardı
ADANA'da yangın çıkan evde mahsur kalan 'Paşa' isimli köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Merkez Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi 2169 Sokak'taki bir evde yangın çıktı. Ev sahibinin dışarıda olduğu sırada daireden alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Adrese sevk edilen itfaiye ekibi, alevlere tazyikli su ile müdahale etti. Yanan evde köpeğin mahsur kaldığı anlaşıldı. Bunun üzerine kendisi de köpek eğitmeni olan bir itfaiye eri, alevlerin arasında kalan hayvanı yanmaktan son anda kurtardı. Kucağına aldığı Paşa isimli köpekle evden çıkan itfaiye erini gören hayvanın sahibi, endişe ve sevinci aynı anda yaşadı. Yangında korktuğu ve hafif şekilde de yaralandığı görülen Paşa'ya su içirilip, yüz kısmı yıkandı.
Polis, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı. ADANA Yangında mahsur kalan Paşa’yı, itfaiye kurtardı

Kaynak: DHA

Etiketler: Adana Yüregir, İtfaiye, Güncel, Haber
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