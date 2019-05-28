ADANA YARALIYA MÜDAHALE EDEN HEMŞİRE VE EŞİNE SOPALI SALDIRI

Kaynak: DHA

ADANA'da sağlık görevlisi Sinan Üçer (40) ve hemşire Özlem Üçer (35) otomobilleriyle hareket halinde iken iddiaya göre aniden yola çıkan D.Ç.'ye (15) çarptı. Hafif şekilde yaralanan yayaya müdahale eden çift, sopayla darp etti.Olay,Çukurova ilçesi Devlet Bahçeli Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sağlık görevlisi Sinan Üçer ve hemşire eşi Özlem Üçer otomobille hasta ziyaretinden dönerken, otobüsten inen D.Ç., aniden yola fırladı. Sinan Üçer'in fren yapmasıyla genç kızın kolu aracın dikiz aynasına çarptı. Bu sırada Sinan Üçer ve eşi Özlem Üzer, otomobilden inerek hafif yaralanan kıza müdahale etmek istedi. Toplanan kalabalığa hemşire olduğunu söyleyen Üçer, ambulansı arayarak D.Ç.'ye ilk müdahaleyi yaptı. Bu sırada D.Ç., 'Kazayı kimseye söylemeyin, babam çık kızar, ambulans çağırmayın dedi. Daha sonra olay yerinde bulunan 2 kişinin çifte sopalarla vurmaya başladı. Yüzüne aldığı darbeyle gözü moraran Özlem Üçer ve eşi diğer vatandaşlar tarafından kurtarıldı.KIZLARI DARP ANINI GÖRÜNTÜLEDİBu sırada otomobilde bulunan Üçer çiftinin 10 yaşındaki kızları tüm yaşananları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Anne ve babasının eli sopalı kişiler tarafından darp edildiğini gören P.Ü. çığlık atarak yardım istediği anları kaydetti. Polis ve sağlık görevlilerin olay yerine gelmesiyle saldırganlar kaçarken, D.Ç. ise yapılan müdahalenin ardından evine gitti. Saldırıya uğrayan Sinan Üçer ile Özlem Üçer, şikayetçi oldu.Adli Tıp Birimi'ne gelerek sağlık raporu alan Özlem Üçer, kendilerini darp eden kişilerin kimliklerinin belli olduğunu belirterek, Biz 20 veya 30 ile gidiyorduk. Kız aniden önümüze fırladı. Fren yaptık, kolu dikiz aynasına çarptı. Otomobilden inerek, hemşire olduğumu söyledim, müdahale ettim. Yaralı kız, ambulans istemedi. 2 kişi eşime ve bana sopalarla saldırdı. Biz vurup kaçmadık, her şey çocuğumuzun gözü önünde oldu. Saldırganlardan şikayetçiyim dedi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.