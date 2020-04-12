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ADANA Yaşlı adam banyoda ölü bulundu

Yaşlı adam banyoda ölü bulunduOlay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilevler Mahallesi'ndeki müstakil bir evde meydana geldi.

12.04.2020 16:15 | Son Güncelleme: 12.04.2020 16:17
Yaşlı adam banyoda ölü bulundu
Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilevler Mahallesi'ndeki müstakil bir evde meydana geldi. İddiaya göre Hüseyin K., duş almak için banyoya girdi. Evdekiler, yaşlı adamın uzun süre banyodan çıkmaması üzerine kapıyı çaldı. Yaşlı adamın yakınları, ses gelmeyince itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İtfaiye ekipleri kapıyı açtığında Hüseyin Külahlıoğlu'nun yerde hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. Bunun üzerine 112 Acil ve polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri, Hüseyin Külahlıoğlu'nun hayatını kaybettiği banyoda çalışma yaptı. Külahlıoğlu'nun cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin anlaşılması için otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. ADANA Yaşlı adam banyoda ölü bulundu

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel
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