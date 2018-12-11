Adana Yeni Simgesini Arıyor

Adana Genç
İşadamları Derneği (GİAD), kente yakışacak ve değerini yükseltecek, Adana'nın gelecekte simgesi olacak yeni bir yapı veya alan tasarlanması için kolları sıvadı.
Adana GİAD Başkanı Halid Milli, yaptığı açıklamada, dünyada birçok kentin, yerlerin veya bölgelerin bir simgeyle anıldığını kaydetti. Paris
'te Eyfel Kulesi
, Londra
'da London Eye gibi simge yapıları herkesin bildiğini ve dünyaca ünlü hale geldiğini ifade eden Milli, Adana GİAD olarak kendilerinin de "Simge
Adana" adını verdikleri projeyi yaşama geçireceklerini belirtti.
Adana'nın Taşköprü
ve Büyüksaat Kulesi gibi çok sayıda simge yapısı bulunduğunu aktaran Milli, ancak kentin kimliği ve değerlerine uygun, ülke genelinde ve dünyada tanınmasına, geleceğe taşınmasına katkı sunacak ve buranın bir çekim merkezi haline gelmesine fayda sağlayacak projeyle çok önemli bir adım atacaklarını ifade etti.
Adana'ya yeni bir simge kazandıracak proje için ulusal ve uluslararası mimari yarışmalara katılmış, işinde uzman 10 mimari firmayı kente davet edeceklerini vurgulayan Milli, şunları kaydetti:
"İlgili kişilere Adana ve projemiz hakkında ayrıntılı bir sunum yapacağız. Sunumun ardından yarışma kapsamında mimari firmalardan kentimizin simgesi olacak yapı veya alan için tasarım yapmalarını isteyeceğiz. Adana'da faaliyet gösteren firmaların da arasında yer alacağı bu mimari firmalar bize tasarımlarını gönderecek ve yarışmada dereceye giren ilk 3 firmaya ödül vereceğiz. Bir mansiyon ödülünün de sunulacağı yarışma kapsamında belirlenen tasarımları ve projemizi mart ayında büyük bir organizasyonla tanıtacağız. Adana'nın Akdeniz
'in parlayan yıldızı, Türkiye
'nin ve Orta Doğu
'nun çekim merkezi olması için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz."
11 Aralık 2018 Salı 15:24