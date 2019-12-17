Haberler » Güncel » Adana yol kenarında, üzeri battaniyeyle örtülü erkek cesedi bulundu - Haber

Adana yol kenarında, üzeri battaniyeyle örtülü erkek cesedi bulundu

Yol kenarında, üzeri battaniyeyle örtülü erkek cesedi bulunduAdana'nın Seyhan ilçesinde, yol kenarında, üzerinden kimlik çıkmayan erkek cesedi bulundu.

17.12.2019 13:20 | Son Güncelleme: 17.12.2019 13:21
Yol kenarında, üzeri battaniyeyle örtülü erkek cesedi bulundu
'nın ilçesinde, yol kenarında, üzerinden kimlik çıkmayan erkek cesedi bulundu. 40'lı yaşlarda olduğu tahmin edilen, üzerinde battaniye örtülü adamın yüzünde darp, boynunda ip izi olduğu belirtildi.
Olay, saat 08.00 sıralarında, Kuyumcular Mahallesi Tapantepe mevkisinde meydana geldi. Çalışmak için portakal bahçesine gidenler, Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) yolunun Karaisalı bağlantı yolu kenarında, battaniyenin altında hareketsiz yatan kişiyi görünce polise verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, yaptığı kontrolde, hareketsiz yatan ve üzerinden kimlik çıkmayan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. 40'lı yaşlarda olduğu tahmin edilen adamın yüzünde darp, boynunda ip izi olduğu belirtildi. ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemede, ayakkabılarının da yol kenarına savrulduğunu tespit etti. Polis ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından cansız beden, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Adana yol kenarında, üzeri battaniyeyle örtülü erkek cesedi bulundu

Seyhan, Polis, Adana, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

14:10 Üsküdar'da kiliseye benzetilen camide sabit oturaklar kaldırıldı - Haber
14:10 AYM'nin gelirden yüksek nafaka kararına "yerinde" değerlendirmesi - Haber
14:05 "Kültürlerin Buluşma Noktası Türkiye" etkinliği - Haber
14:05 Siirt'te izinsiz yapılan kazılarda 484 ev karanlıkta kaldı - Haber
14:05 Tarsus'ta kent estetiğini bozan tabelalar toplanıyor - Haber
11:48 Amatör balıkçıların oltasına 1,5 metrelik köpek balığı takıldı - Haber
11:34 Hileli gıda iddiası Adana kebabına sıçradı, toz biber yerine talaş konulduğu iddia edildi - Haber
10:41 Apartmandaki garip sesler, ailelerin hayatını kabusa çevirdi - Haber
10:40 Camilerde tabure ve sandalye üzerinde namaz kılma devri kapandı - Haber
23:39 Çamaşır astığı sırada balkondan düşen genç kız öldü - Haber
17.12.2019 14:18:59