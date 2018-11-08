Adana Yol Verme Kavgasında Karı-Koca Silahla Yaralandı

Adana
'da trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada tartışmaya katılan sürücülerden birinin silahla ateş açması sonucu 2 kişi yaralandı. Merkez Yüreğir
İlçesi Atakent Mahallesi
D-400 karayolu üzerinde bugün saat 17.00 sularında gerçekleşen olayda iddiaya göre olaya karışan minibüsün sürücüsü Şahap Y.(63) ile otomobilin sürücüsü Selam S. trafikte yol verme meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Selam S. Şahap Y.?İ darp etti. Bunun üzerine Şahap Y. beylik tabancısını çıkararak Selam S. ve tartışma sırasında eşinin yanında olan Süreyya S.?ye ateş açtı. Kurşunlama sonucunda Selam S. sol bacağından, Süreyya S. ise karnından yaralandı. Yaralılar ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Polis
ekipleri kısa sürede Şahap Y'i silahıyla birlikte yakaladı ve gözaltına aldı. Emniyet güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Yüreğir,Merkez,Adana
08 Kasım 2018 Perşembe 19:43