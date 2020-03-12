ADANA Yoldan çıkan hafif ticari araç, ağaca çarptı: 1 ölü, 1'i ağır 2 yaralı
Yoldan çıkan hafif ticari araç, ağaca çarptı: 1 ölü, 1'i ağır 2 yaralıADANA'nın Feke ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkıp ormanlık alanda ağaca çarpan hafif ticari araçta 1 kişi öldü, 1' ağır 2 kişi yaralandı.
12.03.2020 18:49 | Son Güncelleme: 12.03.2020 18:51
Yoldan çıkan hafif ticari araç, ağaca çarptı: 1 ölü, 1'i ağır 2 yaralı
ADANA'nın Feke ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkıp ormanlık alanda ağaca çarpan hafif ticari araçta 1 kişi öldü, 1' ağır 2 kişi yaralandı.
Kaza, ilçeye bağlı Çadırlar Mahallesi'nde meydana geldi. Oruçlu Mahallesi istikametine ilerleyen Mehmet Kamuz yönetimindeki 06 BJ 5217 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Ormanlık alana düşen araç, bir ağaca çarptı. Kazada sürücü Mehmet Kamuz (48), araçta bulunan babası Nuh Kamuz (64) ile yakınları Hakkı Kamuz (46) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine yaralılar, ambulanslarla Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Nuh Kamuz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Durumu ağır olan sürücü Mehmet Kamuz ise Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
ADANA'nın Feke ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkıp ormanlık alanda ağaca çarpan hafif ticari araçta 1 kişi öldü, 1' ağır 2 kişi yaralandı.
Kaza, ilçeye bağlı Çadırlar Mahallesi'nde meydana geldi. Oruçlu Mahallesi istikametine ilerleyen Mehmet Kamuz yönetimindeki 06 BJ 5217 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Ormanlık alana düşen araç, bir ağaca çarptı. Kazada sürücü Mehmet Kamuz (48), araçta bulunan babası Nuh Kamuz (64) ile yakınları Hakkı Kamuz (46) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine yaralılar, ambulanslarla Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Nuh Kamuz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Durumu ağır olan sürücü Mehmet Kamuz ise Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
Etiketler : Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi
Güncel
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Güncel
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Güncel
Uzman çavuş olmak isteyen genç, sınavda kalbinin sağda olduğunu öğrendi
Güncel
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi
Güncel
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Güncel
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı
Güncel
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi