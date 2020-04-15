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ADANA Yolun karşısına geçmeye çalışan yaya iki otomobilin arasında sıkıştı

Yolun karşısına geçmeye çalışan yaya iki otomobilin arasında sıkıştıADANA'da kırmızı ışıkta meydana gelen zincirleme kazada 2 otomobilin arasında sıkışan yaya Zekeriya Çelik yaralandı.

15.04.2020 10:40 | Son Güncelleme: 15.04.2020 10:41
Yolun karşısına geçmeye çalışan yaya iki otomobilin arasında sıkıştı
ADANA'da kırmızı ışıkta meydana gelen zincirleme kazada 2 otomobilin arasında sıkışan yaya Zekeriya Çelik yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Seyhan ilçesi Mehmet Nuri Sabuncu Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 ADU 822 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araçla otomobile çarptı. Bu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Zekeriya Çelik, otomobillerin arasında sıkıştı. Yaralanan Çelik, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza anı ise bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. ADANA Yolun karşısına geçmeye çalışan yaya iki otomobilin arasında sıkıştı

Kaynak: DHA

Etiketler: Zekeriya Çelik, Güncel
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