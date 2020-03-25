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ADANA Yüreğir Belediyesi, koronovirüse karşı sıkı önlemler alıyor

Yüreğir Belediyesi, koronovirüse karşı sıkı önlemler alıyorYÜREĞİR Belediyesi, koronovirüse karşı sıkı önlemler alıyor.

25.03.2020 16:17 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:22
Yüreğir Belediyesi, koronovirüse karşı sıkı önlemler alıyor
YÜREĞİR Belediyesi, koronovirüse karşı sıkı önlemler alıyor. Belediye ekipleri tarafından semt pazarlarında tüm esnafın ve vatandaşların tedbir amaçlı ateşleri ölçülürken, ortak kullanım alanlarında ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Koronavirüs tehdidine karşı Yüreğir Belediyesi tarafından alınan önlemler her geçen gün artıyor. İlçe genelinde 7 gün 24 saat aralıksız olarak dezenfekte işlemlerine devam eden Yüreğir Belediyesi başlatmış olduğu uygulama ile virüse karşı önlemler kapsamında pazarlarda esnafın ve vatandaşların ateşini ölçüyor. Belediye zabıta ve sağlık ekipleri, ateşi 38 derece üzerinde olan vatandaşları tedbir amaçlı en yakın sağlık kuruluşlarına yönlendiriyor. Yapılan uygulamadan dolayı memnuniyetlerini dile getiren esnaf ve vatandaşlar, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'e ve belediye ekiplerine hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. ADANA Yüreğir Belediyesi, koronovirüse karşı sıkı önlemler alıyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Yüreğir, Güncel

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ADANA Yüreğir Belediyesi, koronovirüse karşı sıkı önlemler alıyor

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