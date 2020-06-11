ADANA Yüreğir'de sınav öncesi okullar dezenfekte edildi

Yüreğir'de sınav öncesi okullar dezenfekte edildiYÜREĞİR Belediyesi 14 Haziran Pazar günü yapılacak olan Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı öncesi, sınavın yapılacağı okulları dezenfekte ederek sınav gününe hazır hale getirdi.

11.06.2020 16:18 | Son Güncelleme: 11.06.2020 16:30
Yüreğir'de sınav öncesi okullar dezenfekte edildi
YÜREĞİR Belediyesi 14 Haziran Pazar günü yapılacak olan Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı öncesi, sınavın yapılacağı okulları dezenfekte ederek sınav gününe hazır hale getirdi.
Küresel salgın koronavirüs ile mücadelesini her alanda sürdüren Yüreğir Belediyesi bu kapsamda 14 Haziran Pazar günü yapılacak olan 2020-MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı öncesi ilçe genelinde sınavın yapılacağı okullarda dezenfekte ve temizlik çalışması yaptı.
Sınava girecek öğrencilere başarılar dileyen Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, 'Yavrularımızın sağlığı her şeyden önemli. Sınava girecek olan öğrencilerimizin sağlığı için ellerinin değebileceği her yerde dezenfekte çalışması yaptık. Ekiplerimiz sınıflarda sıralar, masalar, pencere kulpları, kantinler ve koridorları özel ilaçlarla dezenfekte etti. Yüreğir Belediyesi olarak üzerimize düşen her görevi en iyi şekilde yapmaya gayret ediyoruz. Sınava girecek öğrencilerimize başarılar diliyorum. Allah zihin açıklığı versin' diye konuştu. ADANA Yüreğir’de sınav öncesi okullar dezenfekte edildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Yüreğir, Güncel, Haber

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