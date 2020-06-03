ADANA YUVA YAPAN KUMRULARIN RAHATSIZ OLMAMASI İÇİN 2 AYDIR OTOMOBİLİNİ KULLANMIYOR

ADANA'da, bir otomobil sahibi, kumruların arka sileceğine yuva yaptığı görünce aracını 2 aydır otoparktan almadı.

03.06.2020 09:04 | Son Güncelleme: 03.06.2020 09:10
ADANA'da, bir otomobil sahibi, kumruların arka sileceğine yuva yaptığı görünce aracını 2 aydır otoparktan almadı.
Adana'da otoparka otomobilini bırakan sürücü kumrunun arka sileceğine yuva yapıp içine 2 yumurta bıraktığını gördü. Yuvayı bozmayan sürücü, otopark görevlilerine kumruların büyüyüp yuvadan uçana kadar aracını burada bırakmak istediğini söyleyerek ayrıldı. Yaklaşık 2 aydır otoparka terk edilen aracın sileceğinin üzerinde yumurtadan çıkan yavru kumrulara ise otopark görevlileri bakmaya başladı. Aracın yanına kimseyi yaklaştırmayan görevli Adnan Karaağaç, "Müşterimiz otomobildeki yavruları görünce aracını burada bıraktı. Yaklaşık 2 aydır gelmiyor. Biz zaman zaman arayıp kuşlarla ilgili bilgi veriyoruz. Kuşlar yuvadan uçunda müşterimiz gelip otomobilini alacak. Şimdilik kuşlara biz bakıcılık yapıyoruz" dedi. ADANA YUVA YAPAN KUMRULARIN RAHATSIZ OLMAMASI İÇİN 2 AYDIR OTOMOBİLİNİ KULLANMIYOR

Kaynak: DHA

Etiketler: Adana, Güncel, Haber

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