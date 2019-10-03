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Zabıta seyyar satıcının incirlerini döktü, çevredekiler tepki gösterdi

Adana'da zabıta ekipleri incir satan bir seyyar satıcının mallarına el koyarken tezgahta bulunan incirleri yere dökmesi çevredekilerin tepkisine neden oldu. Zabıtaya tepki gösteren bir vatandaş, "Ne yapsın hırsızlık mı yapsın" dedi.

03.10.2019 12:11

Adana'da zabıta ekiplerinin, dikenli incir satan bir seyyar satıcının mallarına el koyarken tezgahta bulunan incirleri yere dökmesi, çevredekilerin tepkisine neden oldu. Bazı kişiler yerdeki dikenli incirleri zabıta ekiplerine attı.

ZABITA İNCİRLERİ YERE ATTI

Seyhan ilçesi Çakmak caddesi üzerinde dikenli incir satan seyyar satıcının çevresinde toplanan Adana Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, tezgahtaki incirlere el koydu. Çevredekilerin ikna etmeye çalıştığı zabıtalar, dikenli incirlerin olduğu tezgahı araca yüklerken bir kısmını da yere döktü. Çevrede toplanan kalabalık, tepkiler üzerine hızla uzaklaşan zabıtalara dikenli incir fırlattı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerdeyse bazı vatandaşların, "Ne yapsın, hırsızlık mı yapsın? Ayıp be kardeşim" diyerek tepki gösterdiği görüldü.

VATANDAŞLAR İNCİRLERİN PARASINI VERDİLER

Dikenli incirleri yere döken zabıta ekiplerinin caddeden ayrılması üzerine yolda yürürken olayı gören bir kadın, ismi öğrenilemeyen seyyar satıcıya yerdeki dikenli incirlerin parasını ödeyip, zararını karşılamaya çalıştı. Yerde kalan dikenli incirler bir süre sonra temizlik görevlisi bir kadın tarafından toplandı.

Zabıta seyyar satıcının incirlerini döktü, çevredekiler tepki gösterdi

Zabıta, Adana, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA

YORUMLAR(14)
OBJEKTİF:tabiki ekmeğini kazanmaya çalışan bir birey müdahale ile karşılaşınca içimiz burkuluyor. Ama zabıta bu işi yapmazsa her önüne gelen sokak başına kaldırımlara tezgah kurarsa hoş olurmu? İnsanlar pazar yerlerinde günlük 200-250 liraya kiralık yer bulamıyor. Şuda bir gerçek zabıta işini layığıyla yapmadığından insanlar bu tepkiyi gösteriyor. Özellikle istanbulda kaldırımlar esnafın özel alanı olmuş. İnsanlar caddede arabaların içinde yürümek zorunda kalıyor. Bunlara neden ses çıkarılmıyor?
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SİBER GÜÇ:hırsızlık yapsın gaps yapsın sonra suç işledi atın cezaevine hem kendi hemde ailesinin hayatı bitsin sonra çıksın desinki birileri yakaladık adalete teslim ettik ne teslim etmişler ADALETE
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OSMAN:Almanyada dükkansiz calisan insanlar var. Bu tür kisiler Reisegewerbe adi altinda bir ticaret belgesi aliyorlar. Bu belge ile, Türkiyeye uyarlarsak, yillik 17500 TL`ye kadar olan kazanclar vergiden muaf kaliyor. Türkiyedede ayni uygulama yapilirsa faydali olacaktir. Ayrica Ticaret izni olmadan calisan insanlarin tezgahlarina el koyum ürünleri heba etmektense mahkemenin kisinin gelir durumuna göre belirleyecegi Cüzi bir miktarda ceza kesilmesi daha mantikli ve medenicedir. Sorunlara CÖZÜM üretmeli
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HARUN:Halk bu zalimler linç etmedikçe daha çok tezgahlardaki ürünler yerlere dökülür.
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ALİCAN:yavaş. . abartma alt tarafı üç beş kilo incir, liçe gerek kalmadan zarar telafi edilir, insanları birbirine düşürmek hiç doğru değil.
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HALİL:versen dögiyler, vermesen dögiyler
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SULTANIM AYDEMİR:ZABITANIN ALDIGI PARAAA HARAM EN DEVMEDİGİM İNSANLAR BOŞ İŞLERLE UGRAŞIYORLAR. . .
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SU:Zabıtalar aynı şeyi zenginlere yapı adam olduğunuzu göreyim
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SIRADAN:lan dallama zenginler incir mi satıyor
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HAMZA:Doğru söylemiş adam Ne yapsın oda ekmeğinin peşinde bu zabıtalar zaten kendilerini birşey sanıyor ALLAH hidayet versin
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