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Adana zabıta seyyar satıcının incirlerini döktü, çevredekiler tepki gösterdi

Zabıta seyyar satıcının incirlerini döktü, çevredekiler tepki gösterdi (2)'O KADAR DİL DÖKTÜM, GÖTÜRDÜLER'Adana'da zabıta ekipleri tarafından incir tezgahı götürülen Dilaver Yiğit (18), şunları söylediİlk olarak zabıta amiri, tezgahımı kaldırmamı istedi.

03.10.2019 15:25
Zabıta seyyar satıcının incirlerini döktü, çevredekiler tepki gösterdi (2)
'O KADAR DİL DÖKTÜM, GÖTÜRDÜLER'
Adana'da zabıta ekipleri tarafından incir tezgahı götürülen Dilaver Yiğit (18), şunları söyledi
İlk olarak zabıta amiri, tezgahımı kaldırmamı istedi. Ancak tezgahı, tekerlerinde sorun olduğu için kaldıramadım. Beni idare etmelerini, tezgahı kaldırmak için ailemden yardım isteyeceğimi söyledim. O kadar dil döktüm, başka yapabileceğim iş olmadığını söyledim. Buna rağmen kafa tuttuğumu söyleyip, 15 dakika sonra gelen iki ekip ile tezgahı yükleyip, götürdüler. Vermemek için direndim ama götürdüler. Çevredeki vatandaşlar da bana sahip çıktı. İki kadın gelip, incirler için para verdiler. Ben de teşekkür ettim. Lise mezunuyum. Şimdi ne yapacağımı bilmiyorum.
Çevredeki esnaf da duruma tepki gösterdi.
Adana zabıta seyyar satıcının incirlerini döktü, çevredekiler tepki gösterdi

Dilaver Yiğit, Zabıta, Adana, Güncel

Kaynak: DHA

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