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ADANA Zincirleme trafik kazasında 2'si polis 3 kişi yaralandı

Zincirleme trafik kazasında 2'si polis 3 kişi yaralandıAdana'da bir minibüs ile otomobilin yarışırken kontrolden çıkması üzerine meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2'si polis 3 kişi hafif yaralandı.

27.03.2020 13:20 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:24
Zincirleme trafik kazasında 2'si polis 3 kişi yaralandı
Adana 'da bir minibüs ile otomobilin yarışırken kontrolden çıkması üzerine meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2'si polis 3 kişi hafif yaralandı.
Seyhan ilçesindeki Atatürk Caddesi'nde meydana gelen zincirleme trafik kazasında iddiaya göre, sürücüsünün ismi açıklanmayan 01 HA 154 plakalı minibüs, plakası öğrenilemeyen bir otomobil ile yarışırken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen 01 EKH 34 plakalı sivil polis aracına çarptı. Polis aracı da çarpışmanın etkisiyle duraktan çıkış yapan 01 M 0287 plakalı yolcu minibüsüne çarptı. Minibüsle yarışan otomobil kaza yerinden hızla uzaklaşırken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri hafif makineli tüfeklerle çevrede güvenlik önlemi aldı. Kısa sürede kaza yerine gelen sağlık ekipleri, minibüsün sürücüsü ile polis aracında bulunan 2 polisin hafif yaralandığını belirledi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilirken kazaya sebebiyet olduğu iddia edilen otomobilin bulunması için polis çalışma başlattı. ADANA Zincirleme trafik kazasında 2’si polis 3 kişi yaralandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Adana, Polis, Güncel

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ADANA Zincirleme trafik kazasında 2'si polis 3 kişi yaralandı

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