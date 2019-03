Kaynak: İHA

Adana Ziraat Odaları İl Kongresi Temsilci Seçimleri yapıldı.Adana Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen seçim öncesi konuşan Adana İl Koordinasyon Başkanı ve Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, ziraat odaları olarak her zaman üreticinin yanında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini söyledi. Doğan, "Bugün burada çiftçilerimizin önemli sorunlarından olan Akdeniz Meyve Sineği, pamuk için lisanslı depoculuk, mevsimlik tarım işçileri, iyi tarım, anız yangınları, Adana karpuzu tescili konularına değinmek istiyorum. İnsanlık tarihi boyunca tarım en önemli sektör olmuştur. Önemi hiçbir zaman azalmamış ve aksine artmış ve artmaya devam etmektedir. Tarım sektörü Cumhuriyetimizin kuruluşundan bugüne kadar ülkemizin kalkınmasında çok önemli rol üstlenmiştir. Ceyhan ve Seyhan nehirlerinin binlerce yıldır bereket taşıdığı Çukurova'mızın uçsuz bucaksız bereketli topraklarında yılın 365 günü ziraat yapılmaktadır. Toros Dağları'nın eteğinde bildiğiniz gibi Çatalan Barajı'mız var. Çukurova'nın tümünde eski vahşi sulama alışkanlıklarının terk edilerek, cazibeli kapalı basınçlı sulama sistemi, yağmurlama ve damlamaya geçilmesini tamamen sağlamalıyız. Biz bütün toplantılarımızda bu konulara dikkat çekiyoruz" dedi.Ziraat odalarının asıl görevinin Adanalı çiftçilerin sesini duyurmak, talep ve önerilerini yetkili makamlara iletmek olduğunu söyleyen Doğan, şöyle devam etti:"Yüreğir Ziraat Odası olarak kamuoyunun dikkatini çekmek için çiftçilerimize SMS atıyoruz. Görsel, yazılı basın ve sosyal medyayı en etkin şekilde kullanıyoruz. Birçok sektör olmadan yaşayabiliriz ama tarım olmadan, toprak olmadan yaşamamız asla mümkün değildir. 2017 yılında Adana bölgesinde Afrika sıcağı ile esen poyrazlar nedeni ile karpuz ve kavunlar tarlada kaldı. Biz de Adana Tarım İl Müdürlüğü ile birlikte çiftçimizi bilgilendirme toplantıları yaptık. Çiftçilerimiz, karpuzunu hasat edemeden tarlada kaldı ve bu sebeple çok büyük zarar gördüler. Çiftçimizin yaptırdığı TARSİM, poyrazı kapsama içine almadığı için zararların yüzde yüzü karşılanmadı. Çiftçimiz bu yüzden fazlasıyla mağdur oldu. Akdeniz Meyve Sineği, turunçgil ve birçok meyve çeşidine zarar verdi. Verim ve kaliteyi düşürdü. Pamuk ülkemiz başta olmak üzere dünya tarım, sanayi ve ticaretinde çok önemli konuma sahiptir. Pamuk ekim alanları 2011'den 2016 yılına kadar yüzde 50 düştü . 2017 yılında verilen 80 kuruşluk destek ile bir anda yüzde 20 arttı. Yani iki yıl içerisinde ovamızda yüzde 70 pamuk artışı sağlandı. Demek ki çiftçimize verilen destek olumlu sonuçlara sebep oluyor, verimlilik artıyor. Bir diğer konumuza geçecek olursak hububat ve mısırda lisanslı depolar devreye girdi. Bu çiftçilerimiz için çok iyi oldu. Kira ücreti yok analiz ücreti yok nakliye desteği var. Biz bu desteklerin pamukta da hayata geçirilmesini istiyoruz. Değerli Başkanlarım ve Yönetim Kurulu Üyelerim mevsimlik tarım işçilerimiz ovanın önemli bir sorunu çünkü ovada 40 yıl öncesi narenciye ekimleri azdı. Bu yıl biz Adana olarak Türkiye'deki 5 üründe 1. sıradayız. Mevsimlik tarım işçilerimizin kaldıkları yerler drenaj kanallarının yanı ve orada yaşayan ailelerin çocukları her an suya düşebilir. Bunların önüne geçmek için kaymakamlıkla görüşmelerimiz oldu. Bir başka konumuza değinecek olursak iyi tarım uygulamaları çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir üretimin yapılması, doğal kaynakların korunması, tarımda izlenilebilirlik ve sürdürülebilirlik ile gıda güvenliğini sağlamak için yapılan bir tarımsal üretim şeklidir. Köyünde, tarlasında, bağında ve bahçesinde, serasında çalışan, emek veren, ter döken tüm çiftçi kardeşlerimizin hak ve menfaatlerini korumakta bizim asıl görevimizdir."Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Akdeniz Bölge Sorumlusu Ahmet Bahadır Sezgin ise "Tüm katılımcılarımızı şahsım ve kurumum adına saygı ile selamlıyorum. Kongremizin Adana çiftçisine ve bütün Türkiye çiftçisine hayırlı olmasını diliyorum" dedi.Adana Tarım İl Müdürü Muhammet Ali Tekin, sorunların çözümü için bakanlık düzeyinde konuları takip ettiğini belirtti.Konuşmaların ardından Karaisalı Ziraat Odası Başkanı Mahmut Metin, Kozan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Şahpazoğlu, İmamoğlu Ziraat Odası Başkanı Ali Şimşek ve Ceyhan Ziraat Odası Başkanı Savaş Mehmet Öztürk, Adana Ziraat Odaları İl Kongresi Temsilcisi seçildi. - ADANA