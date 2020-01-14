Haberler » Güncel » Adana zübeyde hanım'ın büstüne çirkin saldırı - Haber

Adana zübeyde hanım'ın büstüne çirkin saldırı

Zübeyde Hanım'ın büstüne çirkin saldırıADANA'nın Ceyhan ilçesinde, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın büstüne, ölümünün 97'nci yıl dönümünde yapılan çirkin saldırı, tepki çekti.

14.01.2020 18:46 | Son Güncelleme: 14.01.2020 18:47
Zübeyde Hanım'ın büstüne çirkin saldırı
ADANA'nın ilçesinde, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın büstüne, ölümünün 97'nci yıl dönümünde yapılan çirkin saldırı, tepki çekti.
Ceyhan ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Zübeyde Hanım büstü, önceki gün kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildi. Büstün üzerinde bulunan harfler yer yer sökülerek, hakaret içeren kelimeler oluşturulmak istendi. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın ölüm yıldönümünde yapılan çirkin saldırıyla tahrip edildiğini görenler, tahribatın sorumlularının tespit edilmesi için yetkilileri göreve çağırdı. Büstteki yazıların Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın talimatıyla değiştirileceği öğrenildi.
Adana zübeyde hanım'ın büstüne çirkin saldırı

Mustafa Kemal Atatürk, Zübeyde Hanım, Ceyhan, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

19:09  Vali Şahin: Hasan için bütün imkânlarımızı seferber ettik (2)
19:09  Antalya kemer'de ölü akdeniz foku kıyıya vurdu
19:06  DENİZDEN ÇIKARILAN BALIKÇININ CENAZESİ ADLİ TIP'A GETİRİLDİ
19:01  Erzincan'da İdlib için yardım seferberliği başlatıldı
19:05  Fedakar çift, bedensel engelli çocuklarının üniversite hayali için çabalıyor
14.01.2020 19:13:03