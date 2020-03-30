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Adanalı anne üçüzleri için yardım bekliyor

Adana'nın Kozan ilçesinde 7 çocuk annesi kadın, üçüz bebeklerinin gıda, giysi ve bez ihtiyacının karşılanması için yardım bekliyor.

30.03.2020 18:06 | Son Güncelleme: 30.03.2020 18:07
Adanalı anne üçüzleri için yardım bekliyor
Adana 'nın Kozan ilçesinde 7 çocuk annesi kadın, üçüz bebeklerinin gıda, giysi ve bez ihtiyacının karşılanması için yardım bekliyor.

Varsaklar Mahallesi'nde oturan 40 yaşındaki Fethiye Yalım , 6 Şubat'ta dünyaya gelen üçüz bebeklerinin bakımında zorlanıyor. Kıbrıs'ta işçi olarak çalışan eşi korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye'ye gelemeyen ve 7 çocuğu ile tek başına ilgilenmek zorunda kalan Yalım, üçüz bebeklerin ihtiyaçları için devlet büyüklerinden yardım beklediğini söyledi. Evin tek çalışanının eşi olduğunu, annelerinden ve çevreden destek aldıklarını belirten Fethiye Yalım, 4 çocuğunun ardından doğan üçüz bebeklerinin mama ve bez ihtiyaçlarını gidermekte zorlandığını söyledi. Korona virüs nedeniyle dışarı çıkmadıklarını ve bebeklerin prematüre doğduğu için bağışıklık sistemlerinin hassas olduğunu kaydeden Yalım, büyük oğlunun da gece gözlerinin görmediğini, evde zor günler yaşadıklarını anlattı.

İsa, İbrahim ve Muhammed ismini verdikleri üçüzlerden birinin elinden engelli doğduğunu belirten anne Yalım, diğer çocukları Okan'ın 16, Doğukan'ın 15, Talip'in 13 ve Mehmethan'ın 4 yaşında olduğunu söyledi. Yalım, "Eşim yurt dışında, virüsten dolayı Kıbrıs'ta kaldı. Uçuşlar durdu. Dışarı çıkamıyoruz. Bebeklerim çok küçük. Önceden 4 çocuğum vardı, şimdi 7 oldu. 6 Şubat'ta doğdular. 1 kilo 100 gram, 1 kilo 200 gram ve 1 kilo 700 gram doğdular. Bir ay kuvözde kaldılar. Eşimin bir işi yok. İşçi, iş bulunca çalışmam demez. İyi kötü zorluklarla geçinmeye çalışıyoruz. Şu an bez ve mamaya ihtiyacımız var. Rabbim üçüz verdi, beklemiyorduk" diye konuştu. - ADANA
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Kaynak: İHA

Etiketler: Adana, Yalım, Kozan, Anne, Güncel
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