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Adanalı bakkaldan koronavirüse naylonlu önlem

Adanalı bakkaldan koronavirüse naylonlu önlemADANA'nın Kozan ilçesinde bakkal dükkanı işleten Rabia Kayacı'nın yeni tip koronavirüs salgınına karşı kasada aldığı naylonlu önlem dikkat çekti.

07.04.2020 09:32 | Son Güncelleme: 07.04.2020 09:33
Adanalı bakkaldan koronavirüse naylonlu önlem
ADANA'nın Kozan ilçesinde bakkal dükkanı işleten Rabia Kayacı'nın yeni tip koronavirüs salgınına karşı kasada aldığı naylonlu önlem dikkat çekti.
Adana'nın Kozan ilçesi ile Osmaniye ili sınırında bulunan Çukurköprü Mahallesi'nde bakkal dükkanı işleten Rabia Kayacı, müşterilerle yakın temastan korunmak için naylonlu koronavirüs tedbiri aldı. Kayacı, 1,5 metrelik tahtalara zımbaladığı naylonun altından müşterilerinden para alıp, ürünleri teslim ediyor. Alışverişin ardından müşterilerine ve kendisine el dezenfektanı sıkan Kayacı, "Bu sistemi televizyonlarda, eczanelerde görüyordum. Daha basit olanını biz de müşterilerle teması azaltmak için yapmak istedik" dedi. Adanalı bakkaldan koronavirüse naylonlu önlem

Kaynak: DHA

Etiketler: Adana, Kozan, Güncel

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Adanalı bakkaldan koronavirüse naylonlu önlem
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