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Adanalı çiftçiler para etmeyen mandalina ağaçlarını kesip, yeni cinsle değiştiriyor

Adanalı çiftçiler para etmeyen mandalina ağaçlarını kesip, yeni cinsle değiştiriyor Adana'da erkenci cins mandalina para etmeyince, üretici, yeni çeşitler dikmek için 70 dönümlük bahçedeki ağaçlarını keserek kömür yapılmak üzere sattıADANA - Adana'da yetişen ve Kasım ayında piyasaya...

26.11.2019 17:28 | Son Güncelleme: 26.11.2019 17:30
Adanalı çiftçiler para etmeyen mandalina ağaçlarını kesip, yeni cinsle değiştiriyor
Adana'da erkenci cins mandalina para etmeyince, üretici, yeni çeşitler dikmek için 70 dönümlük bahçedeki ağaçlarını keserek kömür yapılmak üzere sattı
ADANA - Adana'da yetişen ve Kasım ayında piyasaya sürülen 'Satsuma' cinsi mandalinalar para etmeyince, üretici, yeni çeşitler dikmek için 70 dönümlük bahçedeki ağaçlarını keserek kömür yapılmak üzere sattı.
Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, 'satsuma' cinsi mandalinanın kilogram fiyatının 10 yıldır artmadığını belirterek, "Bir türlü bu meyve para etmedi. Bunu alan tüccarda ağacın eteklerindeki meyveleri kesti ve üst kısmında ürün bıraktı. Bu narenciye ürünü para etmediğinden dolayı istediği kadar para kazanamamakta. Çiftçimiz bu bahçeyi söküp yenileme yapacak. Para eden yeni cins mandalina ekecek" ifadelerini kullandı.

"Bu cins bahçelerin çoğu sökülmekte"
Doğan, "Şuan her ağaçta 40 ile 60 kilogram arasında meyve var ama meyveler yukarıda. Oraya da işçi çıkması maliyet hep. Çiftçimiz de ağacı kesip yeni cins meyve ekmeye başlayacak. Kilosu 70 kuruşa satılan meyve ile kilosu 2 liraya satılan meyvenin bütün girdi fiyatları aynı. Bu cins bahçelerin çoğu sökülmekte. Pek çiftçiye kazanç sağlamamakta" diye konuştu.
Adanalı çiftçiler para etmeyen mandalina ağaçlarını kesip, yeni cinsle değiştiriyor

Adana, Ekonomi

Kaynak: İHA


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