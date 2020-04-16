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Adanalı çiftçiler üretim için sahada

Ülke genelinde korona virüs tedbirleri devam ederken, Adana'nın Kozan ilçesinde çiftçiler, tarlada narenciye, buğday ve mısır üretimi için mesaiye aralıksız devam ediyor.

16.04.2020 10:13 | Son Güncelleme: 16.04.2020 10:14
Adanalı çiftçiler üretim için sahada
Ülke genelinde korona virüs tedbirleri devam ederken, Adana 'nın Kozan ilçesinde çiftçiler, tarlada narenciye, buğday ve mısır üretimi için mesaiye aralıksız devam ediyor. Çalışmaları sırasında sosyal mesafe kurallarını uygulayarak mısır ve narenciyede ilaçlama yapan çiftçiler, "Üretmeye mecburuz" dedi.

Çukorova'da çiftçiler, tarımsal üretim için çalışmalarını sürdürüyor. Tarlalarında mesai yapan çiftçiler, ülkenin ihtiyacı için üretime devam etmek zorunda olduklarını belirttiler. Geçen yıl verimli bir sezon geçiren narenciye üreticileri, bu yıl daha da şevkle tarlada mesai yaptıklarını kaydetti.

Buğday ve mısır için çiftçi tarda mesai yapıyor

Narenciyenin ana vatanında, Adana'nın Kozan ilçesi Bucak Mahallesi'nde çiftçilik yapan ve bu yıl verimli bir sezon beklediklerini ifade eden İbrahim Öztürk, "Üretime devam etmek zorundayız. Mısır ve buğdaylarımıza bakım yapıyoruz. İlaçlama yapıyoruz" dedi.

Mehmet Ali Keser de üretime devam ettiklerini belirterek, "16 dönüm yerimiz var. Çalışma devam edeceğiz. Limon, portakal, buğday mısır bahçelerimiz var" diye konuştu.

Narenciyenin ana vatanında portakal çiçekleri açtı

Narenciye bahçesi olan ve portakal çiçeklerinin kokusunun tüm ilçeyi kapladığını aktaran Arif Kütük, "Adana denilince akla Bucak gelir. Bucak yöresi Adana'nın anayurdu. Şu an narenciyenin son günleri. Daha da mahsulümüz var. Bu yıl üreticisini sevindirdi. Bu sevinçle yeni seneye daha da iyi hazırlık yapıyoruz. Çiftçi narenciyenin para etmesi ile daha iştahlı çalışıyoruz. Narenciyede bahar döneminde çiçek dönemi mis gibi kokuyor. Şu an arıcılar da bal verimi alıyor. Şu an işçi bulamıyoruz. Herkes büyük küçük demeden tarlada yerini alıyor" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler: Kozan, Adana, Ekonomi
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