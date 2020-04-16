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Adanalı çiftçiler üretim için sahada

Adanalı çiftçiler üretim için sahada Narenciyenin ana vatanında çiftçiler, ülkenin ihtiyacı olan sebze ve meyve üretimi için çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor Ülke genelinde korona virüs tedbirleri devam ederken Adana'nın Kozan ilçesin çiftçiler, tarlada narenciye, buğday ve mısır üretimi...

16.04.2020 10:22 | Son Güncelleme: 16.04.2020 10:24
Adanalı çiftçiler üretim için sahada
Narenciyenin ana vatanında çiftçiler, ülkenin ihtiyacı olan sebze ve meyve üretimi için çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor
ADANA - Ülke genelinde korona virüs tedbirleri devam ederken Adana'nın Kozan ilçesin çiftçiler, tarlada narenciye, buğday ve mısır üretimi için mesaiye aralıksız devam ediyor. Çalışmaları sırasında sosyal mesafe kurallarını uygulayarak mısır ve narenciyede ilaçlama yapan çiftçiler, "Üretmeye mecburuz" dedi.
Çukorova'da çiftçiler, tarımsal üretim için çalışmalarını sürdürüyor. Tarlalarında mesai yapan çiftçiler, ülkenin ihtiyacı için üretime devam etmek zorunda olduklarını belirttiler. Geçen yıl verimli bir sezon geçiren narenciye üreticileri, bu yıl daha da şevkle tarlada mesai yaptıklarını kaydetti.
Buğday ve mısır için çiftçi tarda mesai yapıyor
Adana'nın Kozan ilçesi narenciyenin ana vatanı olan Bucak mahallesinde çiftçilik yapan bu yıl verimli bir sezon beklediklerini ifade eden İbrahim Öztürk, "Üretime devam etmek zorundayız. Mısır ve buğdaylarımız bakım yapıyoruz. İlaçlama yapıyoruz" dedi.
Mehmet Ali Keser de üretime devam ettiklerini belirterek "16 dönüm yerimiz var. Çalışma devam edeceğiz. Limon, portakal, buğday mısır bahçelerimiz var. Üretimi sürdürüyoruz" diye konuştu.
Narenciyenin ana vatanın da portakal çiçekleri açtı
Narenciye bahçesi olan ve portakal çiçeklerinin kokusunun tüm ilçeyi kapladığını aktaran Arif Kütük, "Adana denilince akla Bucak gelir. Bucak yöresi Adananın anayurdu. Şuan narenciyenin son günleri. Daha da mahsulümüz var. Bu yıl üreticisini sevindirdi. Bu sevinçle yeni seneye daha da iyi hazırlık yapıyoruz. Çiftçi narenciyenin para etmesi ile daha iştahlı çalışıyoruz. Narenciyede bahar döneminde çiçek dönemi mis gibi kokuyor. Şuan arıcılarda bal verimi alıyor. Şuan işçi bulamıyoruz. Herkes büyük küçük demeden tarlada yerini alıyor" diye konuştu. Adanalı çiftçiler üretim için sahada

Kaynak: İHA

Etiketler: Kozan, Adana, Ekonomi
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