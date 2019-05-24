Adanalı doğa tutkunları Obruk şelalesine hayran kaldı
Adana'da doğaseverler, Saimbeyli
ilçesinin tarihi ve turistik bölgelerine doğa yürüyüşü, fotoğraf çekimi ve eko turizm etkinliği düzenledi.
Saimbeyli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından da desteklenen etkinlik, yöre halkı tarafından Cöbük olarak bilinen bin 500 rakımlı deniz ormanlarında gerçekleşti.
Orman dokusu, bahçe ve çiçek tarlaları arasında 10 kilometre yürüyen kulüp üyeleri bölgeye hayran kaldı. 4 saat süren yürüyüş etkinliği, yüksek dağların eteğinden akan Obruk şelalesinde sona erdi. Şelalenin ihtişamı ve mükemmeliyeti karşısında kısa bir şaşkınlık yaşayan doğaseverler, bölgenin bilinirliğini arttırmak gerektiğini belirtti. Saimbeyli'nin kolay ulaşılabilir bir konumda bulunduğunu belirten Halk Eğitim Merkezi Müdürü Barış Polat, bölgenin cennet köşelerinden biri olan Obruk şelalesini tanıtmak ve turizme kazandırmak istediklerini söyledi.
Saimbeyli
, Güncel
Kaynak: DHA