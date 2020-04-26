Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Adanalı fırıncılar 750 araçla vatandaşa ekmek ulaştırıyor

Adanalı fırıncılar 750 araçla vatandaşa ekmek ulaştırıyorADANA'da Fırıncılar Odası Başkanı Ali Tekin, koronavirüs salgınını engellemek için getirilen 4 günlük sokağa çıkma yasağına rağmen çalışmaya devam ettiklerini 750 araçla vatandaşa ekmek ulaştırdıklarını söyledi.

26.04.2020 09:39 | Son Güncelleme: 26.04.2020 09:41
Adanalı fırıncılar 750 araçla vatandaşa ekmek ulaştırıyor
ADANA'da Fırıncılar Odası Başkanı Ali Tekin, koronavirüs salgınını engellemek için getirilen 4 günlük sokağa çıkma yasağına rağmen çalışmaya devam ettiklerini 750 araçla vatandaşa ekmek ulaştırdıklarını söyledi.
Adana Fırıncılar Odası Başkanı Ali Tekin, kentte 220 pide, 120 somun ve 100 unlu mamülü üreticisinin faaliyet gösterdiğini, koronavirüs salgınını engellemek amacıyla getirilen sokağa çıkma yasaklarına rağmen vatandaşların ekmek ihtiyaçlarının sorunsuz karşılandığını söyledi. Tüm fırınların yeterli un stoklarının da olduğunu belirten Tekin, "Yaşanan virüs salgınından ötürü biz fırıncı esnafı da tüm önlemlerimizi aldık. Personelimiz eldiven ve maskeyle çalışarak hijyen kurallarına uyuyor. Vatandaşlarımız hiç endişe etmesin kent genelinde tüm fırınların üretiminde bir sıkıntı yok. 750 aracımız kentteki tüm mahalle ve sokakları gezerek taze üretilen ekmeği halkımıza ulaştıracak. Bu kapasitemizi gerekirse 2 katına çıkarabiliriz " dedi.
Tekin, ayrıca fırınlardan ekmek almaya gelen kişilerinde sosyal mesafe kuralına uydurularak satış yaptırıldığını sözlerine ekledi. Motosiklet ve kamyonetlerle kendi bölgelerindeki sokaklarda günün belli saatlerinde dolaşan fırıncılar mikrofonla ekmek satışı yaptı. Adanalı fırıncılar 750 araçla vatandaşa ekmek ulaştırıyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Ali Tekin, Adana, Güncel , Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Korkunç ölüm! 13 yaşındaki kız çocuğu tavana iple asılı halde bulundu Haberler
Korkunç ölüm! 13 yaşındaki kız çocuğu tavana iple asılı halde bulundu
Koronaya karşı destek için Türk bayrağı, Avrupa’nın ünlü dağının zirvesinde Haberler
Koronaya karşı destek için Türk bayrağı, Avrupa'nın ünlü dağının zirvesinde
Oğlunu çekiçle öldüren baba, cansız bedeni yakmaya çalışırken yakalandı Haberler
Oğlunu çekiçle öldüren baba, cansız bedeni yakmaya çalışırken yakalandı
Ailede kriz! Instagram’da görümcesini silen Fahriye, ilk kez konuştu Haberler
Ailede kriz! Instagram'da görümcesini silen Fahriye, ilk kez konuştu
Samsun’da Ferrari marka otomobili olan bir kişi, bin liralık yardıma başvurdu Haberler
Samsun'da Ferrari marka otomobili olan bir kişi, bin liralık yardıma başvurdu
Güpegündüz kız kaçırdılar, çığlıklar mahalleyi inletti Haberler
Güpegündüz kız kaçırdılar, çığlıklar mahalleyi inletti
Bakan Koca, koronavirüs tedavisindeki başarımızın 5 sırrını paylaştı Haberler
Bakan Koca, koronavirüs tedavisindeki başarımızın 5 sırrını paylaştı
CHP’li belediye başkanları hakkında Cumhurbaşkanı’yla ters düşen Şahin, sözlerini düzeltti Haberler
CHP'li belediye başkanları hakkında Cumhurbaşkanı'yla ters düşen Şahin, sözlerini düzeltti
Haberler››Güncel››Adanalı fırıncılar 750 araçla vatandaşa ekmek ulaştırıyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

10:43: İsrail'de Başbakan Netanyahu'ya sosyal mesafeli protesto devam ediyor - Haber 10:42: Kocaeli'de evden çıkamayan çocuğa zabıtadan doğum günü sürprizi - Haber 10:41: Leyla'nın koronavirüs teşhisi konulan babası, İsveç'ten Türkiye'ye getiriliyor - Haber 10:40: Covid -19'a karşı "kuzu eti" önerisi - Haber 10:39: SULTANGAZİ'DEKİ DENETİMLERDE YASAKLARA UYMAYANLARA PARA CEZASI KESİLDİ - Haber 10:37: Koronavirüsten kaybettiğimiz Taşcıoğlu'nun oğlundan çağrı: Birlikte babamın mezarına gidelim - Haber 23:51: Adıyaman'da Suriye uyruklu şahıs, kendisine kimlik soran bekçiye biber gazı sıktı - Haberler 20:46: Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur'la ilgili yıllar sonra gelen itiraf: 2 gün gönül eğlendireceğim demiştim - Magazin 19:13: Son Dakika: Türkiye'de 25 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 106 artarak 2706'ya yükseldi - Haber 17:08: Son Dakika: ABD'de 25 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1993 kişi daha hayatını kaybetti - Haber 12:21: Son dakika: Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 1 askerimiz şehit düştü - Haber