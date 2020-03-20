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Adanalı kemancı evinden çıkmayan komşularına balkondan konser verdi

Korona virüs nedeniyle vatandaşlar zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmıyor.

20.03.2020 09:42 | Son Güncelleme: 20.03.2020 09:42
Adanalı kemancı evinden çıkmayan komşularına balkondan konser verdi
Korona virüs nedeniyle vatandaşlar zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmıyor. Adanalı keman sanatçısı Uğur Yıldırım ise evinin balkonundan komşularına Çanakkale Türküsü'nü çalarak konser verdi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan korona virüs 9 binden fazla insanın ölümüne neden olurken hastalık 200 binin üzerinde insanda tespit edildi. İtalya, Fransa ve İspanya'da yaşayanlar salgının yayılmaması için evlerine kapanırken, sosyal hayatın devam etmesi içinse akşam saatlerinde balkona çıkıp şarkı söylüyor. Bu ülkelerdeki balkona çıkıp şarkı söyleme furyasına Adana da eklendi.

Keman sanatçısı Uğur Yıldırım da Seyhan ilçesi Beyazevler Mahallesi'ndeki evinin balkonuna çıkıp Çanakkale Türküsü'nü çaldı. Türkünün sesini duyanlar ise balkona çıkarak Yıldırım'ı dinledi.

Sanatçının sosyal medya hesabından paylaştığı ve yüz binlerce kişinin izlediği videoda sesi duyan komşuların pencere ve balkonlara çıkıp o anları ölümsüzleştirmek için telefonlarıyla kayıt yaptıkları görüldü. - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler : Uğur Yıldırım, Çanakkale, Güncel

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