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- Adanalı kemancı evinden çıkmayan komşularına balkondan konser verdi- Keman sanatçısı Uğur...

- Adanalı kemancı evinden çıkmayan komşularına balkondan konser verdi Keman sanatçısı Uğur Yıldırım balkonundan komşularına Çanakkale Türküsü'nü çaldı Korona virüs nedeniyle vatandaşlar mümkün olmadıkça evlerinden çıkmıyor.

20.03.2020 09:56 | Son Güncelleme: 20.03.2020 09:57
- Adanalı kemancı evinden çıkmayan komşularına balkondan konser verdi
Keman sanatçısı Uğur Yıldırım balkonundan komşularına Çanakkale Türküsü'nü çaldı
ADANA - Korona virüs nedeniyle vatandaşlar mümkün olmadıkça evlerinden çıkmıyor. Adanalı keman sanatçısı Uğur Yıldırım ise evinin balkonundan komşularına Çanakkale Türküsü'nü çalarak konser verdi.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan korona virüs 9 binden fazla insanın ölümüne neden olurken hastalık 200 binin üzerinde insanda tespit edildi. İtalya, Fransa ve İspanya'da yaşayanlar salgının yayılmaması için evlerine kapanırken sosyal hayatın devam etmesi içinse akşam saatlerinde balkona çıkıp şarkı söylüyor. Bu ülkelerdeki balkona çıkıp şarkı söyleme furyasına Adana'da eklendi.
Keman sanatçısı Uğur Yıldırım'da Seyhan ilçesi Beyazevler Mahallesi'ndeki evinin balkonuna çıkıp Çanakkale Türküsü'nü çaldı. Türkünün sesini duyanlar ise balkona çıkarak Yıldırım'ı dinledi.
Sanatçının sosyal medya hesabından paylaştığı ve yüz binlerce kişinin izlediği videoda sesi duyan komşuların pencere ve balkonlara çıkıp o anları ölümsüzleştirmek için telefonlarıyla kayıt yaptıkları görüldü. - Adanalı kemancı evinden çıkmayan komşularına balkondan konser verdi- Keman sanatçısı Uğur...

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

- Adanalı kemancı evinden çıkmayan komşularına balkondan konser verdi- Keman sanatçısı Uğur...
Etiketler : Uğur Yıldırım, Çanakkale, Genel

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