Adanalı'nın Hası, Demir'in Vicdan Sesi: Cengaver!

Hem yiğit Adanalı'nın vücut bulmuş haliyle hem de dostulğun kitabını yazışıyla, dizinin en merak enilen kahramanlarından biri haline geldi!

Adananın ileri gelen ailelerinden birinin varisi olarak, Demir ile birlikte büyüyen Cengaver, görünürde geleneklerine bağlılığıyla arkadaşından ayrılıyor.

Ancak son bölümler gösterdi ki, Demir ile tek farkları bu değil. Demir intikam için gözünü kararttıkça, Cengaver, vicdanının sesi haline geliyor. Demir'e, yoksulun hakkını yememeyi, adaletli olmayı hep o hatırlatıyor!

Cengaver, dönemin en şık adamlarından biri olarak da ayrıca dikkat çekiyor!