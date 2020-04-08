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Adanalı şahsın şaşırtan maske inadı... Gençliğine güvendi, polisin dağıttığı maskeyi almadı

Adanalı şahsın şaşırtan maske inadı.

08.04.2020 22:01 | Son Güncelleme: 08.04.2020 22:03
Adanalı şahsın şaşırtan maske inadı... Gençliğine güvendi, polisin dağıttığı maskeyi almadı
Adana polisi yeni tip korona virüs nedeniyle parkta oturan, dolmuşta seyahat eden, kaldırımda yürüyen vatandaşları tek tek uyararak maske verdi
ADANA - Adana polisi, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında parkta, dolmuşta, otobüste, kaldırımda gördüğü vatandaşları tek tek uyararak maske dağıttı. Bir şahsın, genç olduğu için virüsün kendisine bir şey yapmayacağı gerekçesiyle maske istememesi dikkat çekti.
Yeni tip Korona virüs nedeniyle alınan önlemleri Adana polisi sokakta bire bir takip ederek uyguluyor. Bu kapsamda yunus ekipleri, Bülent Angın Bulvarı'nda bulunan park, kaldırım ve dolmuşlarda denetim yaptı. Polis , parkta oturan gençleri uyarıp evlerine gönderirken, kaldırımda maske olmadan yoluna devam edenleri de durdurup maske verdi. Ancak bir vatandaş, genç olduğunu söyleyip virüsün kendisine bir şey yapmayacağını, ileri sürüp maske almak istemedi. Ancak polis, şahsa yine de maske verdi. Yunus ekipleri, daha sonra dolmuşları da durdurarak yolcularda maske olup olmadığını sosyal mesafeye uygun oturup oturmadıklarını kontrol etti. Polis, ayrıca araçlarından da sürekli yasaklarla ilgili anonslar yapıldı. Adanalı şahsın şaşırtan maske inadı... Gençliğine güvendi, polisin dağıttığı maskeyi almadı

Kaynak: İHA

Etiketler: Polis, Adana, Genç, Genel
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