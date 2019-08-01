Adanalı şehit ailesinden AYM kararına tepki

Adanalı şehit Uzman Çavuş Uğur Şahin'in ailesi, Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu'nun, "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" olarak adlandırılan metne imza atan bazı akademisyenlerin, "terör örgütü propagandası yapma suçundan cezalandırıldıkları" gerekçesiyle yaptıkları bireysel başvuruda verdiği hak ihlali kararının devlet büyüklerince düzeltileceğine inandığını söyledi.



Diyarbakır'ın Sur ilçesinde hendek operasyonları sırasında PKK'lı teröristlerce keskin nişancı tüfeğiyle ateş edilerek şehit düşen jandarma özel harekatta görevli Jandarma Uzman Çavuş Uğur Şahin'in (29) ailesi, Anayasa Mahkemesinin "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" metnine imza atan 10 akademisyenle ilgili aldığı "hak ihlali" kararına tepki gösterdi.



Şehidin babası Mehmet Şahin, fakir bir ailenin çocuğu olduğunu o yoksullukla çocuklarını büyütüp, okuttuğunu ve vatana teslim ettiğini ifade ederek, "Maalesef şehit oldu. Ocağımıza ateş düştü. Ancak bunu ocağına ateş düşenler anlar. Bu vesileyle Anaya Mahkemesinin aldığı kararı şiddetle kınıyorum. Bütün şehitlerin kemikleri sızlıyor. Çok üzüldüm. Bizler ne yapabiliriz diye düşünüyorum. Bir kelime bulamıyorum. Sözün bittiği yer gibi bir şey. Bunu düzeltmek devlet büyüklerimize düşüyor. Bizim elimizden gelen bir şey değil. Onlar bu kararı almışlarsa devlet büyüklerimiz de bunu düzeltmek zorunda, düzeltmelerini bekliyoruz" dedi.



Anne Beyhan Şahin ise acılarının tazelendiğini belirterek, "Yavrusunu babasız bıraktı, beni de evlatsız bırakıp gitti" diyerek gözyaşı döktü. - ADANA

Kaynak: İHA