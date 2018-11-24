Adanalı tatlıyı ayaküstü yiyor
ADANA'da dededen kalma tatlıcılığı sürdüren Erhan Erçelik (40), Adana kültüründe olan ayaküstü tatlı yeme alışkanlığının hala devam ettiğini söyledi. Merkez Seyhan
İlçesi Çakmak Caddesi üzerinde aile olarak yaklaşık 45 senedir tatlıcılık yaptıklarını belirten Erhan Erçelik, kente gelen bir çok iş insanı, sanatçı ve siyasetçinin mutlaka kendilerine uğrayıp tatlı yediğini anlattı. Erçelik, Dededen babaya, babadan da oğula geçen bir meslek bu. İnsanlar özellikle sıcak ve taze olmasından dolayı tezgah başında ayaküstü tatlı yemeyi çok seviyor. Adana'ya özgü bir durum bu. Yaklaşık olarak günde 2 bin adet tatlı satıyoruz. Ayrıca tatlı fiyatları diğer kentlere göre daha uygun dedi. Fiyatların 1 TL ve 3 TL arasında olduğunu belirten Erçelik, kent halkının ilgisinden memnun olduklarını söyledi.
En çok rağbet gören tatlıların halka tatlı, taş kadayıfı, karakuş tatlısı olduğunu belirten Erçelik, şöyle konuştu
Sadece Adana halkı değil diğer şehirlerden hatta yurt dışından gelen müşterilerimiz bile oluyor. Hollanda
'dan, Fransa
'dan gelip ülkelerine tatlı götürenler dahi oldu. Yeşilçam sanatçılarımız, ünlülerimiz, devlet büyüklerimiz de burada birçok kez ayaküstü tatlı yediler.
Tatlı yemeyi çok sevdiğini ve şehir dışından geldiğini söyleyen Fatma Özdemir ise Her geldiğimde ilk işim tatlı yemek oluyor. Evet diğer kentlerimiz de de güzel tatlılar var ama burada ayaküstü sıcak sıcak yemek bir başka keyifli oluyor. Benim favori tatlım ise taş kadayıfı dedi.
Seyhan,Merkez,Adana
24 Kasım 2018 Cumartesi 15:28