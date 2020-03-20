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Adanalılar 'Evde kal' uyarısını dikkate aldı, sokaklar boş kaldı

Adanalılar 'Evde kal' uyarısını dikkate aldı, sokaklar boş kaldıADANA'da, cadde ve sokaklar, koronavirüs salgını nedeniyle yapılan 'evde kal' uyarısının ardından boş kaldı.

20.03.2020 16:02 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:08
Adanalılar 'Evde kal' uyarısını dikkate aldı, sokaklar boş kaldı
ADANA'da, cadde ve sokaklar, koronavirüs salgını nedeniyle yapılan 'evde kal' uyarısının ardından boş kaldı.
Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı 'evde kal' uyarısını dikkate alan Adanalılar, yalnızca acil ihtiyaç halinde sokağa çıkıyor. Vatandaşların, boş vakitlerini değerlendirmek için genellikle tercih ettiği ve neredeyse 7 gün 24 saat boyunca yoğunluğun hiç azalmadığı kentin işlek noktaları boş kaldı. Kentteki birçok iş yeri de faaliyetini durdurdu. Vatandaşlar işe veya hastaneye gitmek haricinde dışarı çıkmayıp, evde kalmayı tercih ederken dışarı çıkan bazı kişilerin de eldiven ve maske takarak tedbir aldığı görüldü.
İLK DEFA BÖYLE BOŞ GÖRDÜM
Kentin en işlek noktalarından biri olan Toros Caddesi'nde 21 yıldır berberlik yaptığını söyleyen Ahmet Tekakan, "İlk defa bu caddeyi bu kadar boş gördüm. Tabi ki her şeyden önce sağlık gelir ama bilmiyorum nasıl olacak? Yakında alışveriş merkezleri de kapanır. Tüm esnaf boş oturuyor. Bir çare bulmak lazım" dedi.
Atatürk Parkı'nda güvercin yemi satan Emrullah Maksom ise salgından önce parkın çok kalabalık olduğunu ama artık güvercinleri beslemeye dahi kimsenin gelmediğini dile getirdi. İnsanların evde kalmasının doğru olduğunu söyleyen Maksom kendisinin de sadece güvercinleri beslemek için dışarı çıktığını söyledi.
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Adanalılar ’Evde kal’ uyarısını dikkate aldı, sokaklar boş kaldı

Kaynak: DHA

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Adanalılar 'Evde kal' uyarısını dikkate aldı, sokaklar boş kaldı
Etiketler : Sağlık Bakanlığı, Adana, Güncel

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