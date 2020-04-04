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Adanalılar Portakal Çiçeği Festivali'ni balkonlarda kutladı

Adanalılar Portakal Çiçeği Festivali'ni balkonlarda kutladıADANA'da bu yıl 3- 12 Nisan tarihlerinde 8'inci kez yapılması planlanan ancak koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, bölge sakinleri tarafından balkonlarda kutlandı.

04.04.2020 22:24 | Son Güncelleme: 04.04.2020 22:26
Adanalılar Portakal Çiçeği Festivali'ni balkonlarda kutladı
ADANA'da bu yıl 3- 12 Nisan tarihlerinde 8'inci kez yapılması planlanan ancak koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, bölge sakinleri tarafından balkonlarda kutlandı.
Kentte her yıl coşkuyla kutlanan Portakal Çiçeği Karnavalı'nın, bu yıl koronavirüs nedeniyle iptal edilmesinin ardından karnaval komitesi geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla Adanalıları balkonlarından karnavalı kutlamaya davet etti. Bunun üzerine başta Merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı olmak üzere kentin birçok noktasında vatandaşlar saat 20.30 itibariyle evlerinin balkonuna çıkarak karnavalı kutladı. Adana Büyükşehir Belediyesi'nin bando takımının müzikleri eşliğinde şarkı söyleyerek ve dans ederek eğlenen Adanalılar renkli görüntüler oluşturdu.
'BİR NEBZE MUTLU OLDUK'
Adana Büyükşehir Belediyesi Bando Şefi Güntekin Agün, zor günler yaşanırken bir nebze de olsa insanları mutlu etmek istediklerini ve Adanalılar için önemli olan bu karnavalı bu şekilde kutladıklarını söyledi.
Selim Ağaçdalı ise her sene heyecanla kutladıkları festivalin iptal olduğunu ama Adanalıların çözümü böyle bulduğunu söyledi.
Müziği duyunca heyecanlandığını belirten Gözde Nerk de virüsten dolayı üzgün olduğu bu günlerde etkinlikten dolayı çok mutlu olduğunu belirtti. Adanalılar Portakal Çiçeği Festivali’ni balkonlarda kutladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, Adana, Güncel

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Adanalılar Portakal Çiçeği Festivali'ni balkonlarda kutladı
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