Adanalılar Şubat'ta Baharı Yaşıyor

Kaynak: DHA

TÜRKİYE'nin birçok kenti Şubat ayında soğuk havalarla mücadele ederken Adanalılar, kentteki güzel havayı fırsat bilerek parklara akın etti.Sıcaklığın 25 dereceyi gösterdiği kentte parklar dolup taştı. Aileleri parkta dinlenirken çocuklar da oyunlar oynayarak Şubat ayında güneşli günün keyfini çıkarttı. İki çocuğuyla vakit geçirmek için güzel havayı fırsat bilip dışarı çıktığını söyleyen Nurhan Opsar (33), "Her yerde kar yağarken biz baharı yaşıyoruz. Biz soğuk havaya 1 ay bile dayanamıyoruz" diye konuştu.- Adana