Adanalılardan kantaron yağına yoğun ilgi

Adanalılardan kantaron yağına yoğun ilgiCİLT hastalıkları, vücuttaki yara ve yanıklar başta olmak üzere birçok rahatsızlıkta doğal tedavi yöntemi olarak başvurulan kantaron yağına, Adanalılar yoğun ilgi gösteriyor. Türkiye 'de ve Avrupa 'da yaygın olarak bulunan mayasıl otu ve yara otu olarak da bilinen, senelerdir alternatif tıpta şifalı olduğu düşünülerek sıkça kullanılan sarı veya kırmızı kantaron çiçeğinin yapraklarından elde edilen kantaron yağına, Adana'da da yoğun talep oluyor. Kentteki hemen hemen her aktarın rafında bulunan kantaron yağı, litresi 40 ile 100 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Kantaron bitkisinin sapı ve çiçeğiyle beraber yıkanması ve kurutulması sonrası parçalanarak kavanoza koyulmasıyla yapımına başlanan kantaron yağı, kavanoza saf zeytinyağı ilave edilmesinden sonra yaklaşık 5 gün boyunca kapağı açık bir şekilde güneşte bekletiliyor. Beş günün sonunda kavanozun kapağı kapalı bir şekilde yaklaşık 45 gün güneşte bekletilen yağ, süzüldükten sonra kullanıma hazır hale geliyor.PİYSADA SAHTELERİ DE VARYıllardır aktarlık yapan Seyfi Değişmez (42), kantaron yağının her mevsim talep gördüğünü, günde yaklaşık 10 litre kantaron yağı sattığını belirtti. Kantaron yağının birçok hastalığa iyi geldiğini söyleyen Değişmez, yara, yanık, mide ülseri, gastrit gibi rahatsızlığı olan kişilerin kantaron yağı kullandığını kaydetti. Kantaron yağının gerçeğinin saf zeytin yağıyla yapıldığını anlatan Değişmez, "Piyasada sahteleri de var tabi ki. Usulüne göre yapamayanlar var. Haliyle o zaman kişiye fayda sağlamıyorö diye konuştu.ARABAYA KOYSAN ÇALIŞTIRIRYaz aylarında dağlardan topladığı kantaron çiçeğini, zeytinyağı ile sentezleyip, evde kendi kantaron yağını yaptığını kaydeden ev kadını Ayfer Yel (50), evde ailesiyle birlikte tükettiğini ifade etti. Mide ağrısı çektiği zaman sabah saatlerinde kantaron yağı içtiğini belirten Yel, "Yaralara, mideye, yanıklara yani neredeyse her şeye iyi geliyor. Yıllardır kullanıyorum ve çok memnunum. Kısacası arabaya koysan çalıştırırö dedi.Sık sık ailesinin ve kendisinin kantaron yağı tükettiğini belirten Demet Birbiçer (29) ise doğal bir yöntem kullanmaktan memnun olduğunu söyledi.