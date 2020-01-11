Haberler » Güncel » Adanalılardan kitap fuarına yoğun ilgi - Haber

Adanalılardan kitap fuarına yoğun ilgi

Adana'da açılan Çukurova 13. Kitap Fuarı'na kitapseverler ilgi gösteriyor.

11.01.2020 22:36 | Son Güncelleme: 11.01.2020 23:09Adanalılardan kitap fuarına yoğun ilgi
'da açılan 13. Kitap Fuarı'na kitapseverler ilgi gösteriyor.

TÜYAP Adana Fuarcılık AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle ÇUFAŞ Çukurova Fuarcılık AŞ, Adana Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle gerçekleştirilen Çukurova 13. Kitap Fuarı büyük bir kabalığa ev sahipliği yaptı. Yarın sona erecek fuarı ziyaret eden kitapseverler, stantlarda çok sayıda kitaba ulaşma imkanı buluyor.
TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarda, 130 yayınevi yer aldı, 70 kültür etkinliğinde 500 yazar okurlarıyla buluştu. Fuarı 370 binden fazla kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.
TÜYAP Adana Fuarcılık AŞ Bölge Müdürü Salih Gökmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuarda şu ana kadar yaklaşık 360 bin ziyaretçiyi ağırladıklarını belirterek "Yediden yetmişe kadar herkesi burada ağırlıyoruz. O kadar keyifli bir ortam oluyor ki burada hem sevdikleri yazarlarla buluşuyorlar hem sohbet etme imkanları buluyorlar." diye konuştu.

Çukurova, Adana, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

23:28  Çocuğunun doğum gününü kutlamak için aldığı pastayı eve götürürken otomobil çarptı - Haber
23:28  Zelenski: İran tazminat ödeyecek ve sorumlular cezalandırılacak - Haber
23:25  Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Gençlik Buluşması'na katıldı - Haber
23:23  Denizde kaybolan iki bekçi aranıyor - Haber
23:20  Lübnan'da göstericiler yine meydanlara çıktı - Haber
22:46  Son dakika: İzmir'de göçmen teknesi battı: 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşıldı - Haber
22:26  Prof. Dr. Naci Görür'den uyarılı deprem paylaşımı! Haritayı göstererek sıkıntı olduğuna dikkat çekti - Haber
21:59  Sivas'ın İmranlı ilçesi, Türkiye'nin en soğuk yeri oldu - Haber
21:21  Son Dakika: Ryan Babel, sezon sonuna kadar Ajax'a kiralandı - Haber
21:03  Libya Başbakanı Sarrac, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek - Haber
11.01.2020 23:33:58