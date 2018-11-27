27 Kasım 2018, 12:49
»»

Adanalıların Tercihi 3+1 Daireler

Adanalıların Tercihi 3+1 Daireler

Adana'da, ekim ayında daire satın alma ve kiralamalarda en çok 3+1 evler tercih edildi.

Adana'da, ekim ayında daire satın alma ve kiralamalarda en çok 3+1 evler tercih edildi.

Sahibinden.com sitesinin hazırladığı verilere göre, Türkiye'nin endüstri, ticaret, tarım açısından gözde kentlerden Adana'da, son dönemde farklı sektörlere yönelik yatırım projelerindeki artış, verimli tarım alanlarının oluşturduğu istihdam, nüfus artış hızının da etkisiyle emlak piyasasında hareketliliğe yol açtı.

Ekim ayında, kentte satılık dairelerde en çok tercih edilen ilçe Çukurova ilçesi olarak öne çıkarken, Adanalılar kiralık dairelerde en çok Seyhan ilçesini tercih etti.

Geçen ay Adana'da satılık ve kiralık dairelerde en çok 3+1 daireler, kiralamada sırasıyla Seyhan, Çukurova ve Sarıçam ilçeleri tercih edildi. Türkiye,Sahibinden,Adana
27 Kasım 2018 Salı 12:49