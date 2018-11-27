Adana
'da, ekim ayında daire satın alma ve kiralamalarda en çok 3+1 evler tercih edildi.
Sahibinden.com sitesinin hazırladığı verilere göre, Türkiye
'nin endüstri, ticaret, tarım açısından gözde kentlerden Adana'da, son dönemde farklı sektörlere yönelik yatırım projelerindeki artış, verimli tarım alanlarının oluşturduğu istihdam, nüfus artış hızının da etkisiyle emlak piyasasında hareketliliğe yol açtı.
Ekim ayında, kentte satılık dairelerde en çok tercih edilen ilçe Çukurova
ilçesi olarak öne çıkarken, Adanalılar kiralık dairelerde en çok Seyhan
ilçesini tercih etti.
Geçen ay Adana'da satılık ve kiralık dairelerde en çok 3+1 daireler, kiralamada sırasıyla Seyhan, Çukurova ve Sarıçam
ilçeleri tercih edildi.
Türkiye,Sahibinden,Adana