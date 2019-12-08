Adanalıların yeni gözdesi 'açma kebap'

ADANA'da 800 gram kaburga etinin zırhla çekilip, şişlerin üzerine genişçe açılarak pişirilen 'açma kebabı' yoğun ilgi görüyor.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki bir restoranın sahibi Yaşar Aydın, erkek kuzu etinin kaburgasından çıkarılan eti 'zırh' diye tabir edilen büyük bıçakla çekip, içinin daha iyi pişmesi için mangala dizdiği şişlerin üzerine açarak 'açma kebap' yaptı. Aydın, porsiyonu 25 lira olan açma kebaptan müşterilerine günde yaklaşık minimum 400-500 porsiyon satıyor. 6 kişilik olarak servis edilen açma kebabı 150 liradan müşterilere sunuluyor.

'AÇMA KEBABI ADANA SINIRLARINI AŞACAK'

Kentin önde gelen lezzetlerinden Adana kebabına getirdiği yeni yorumun ilgiyle karşılandığını belirten Aydın, özellikle Adana dışından gelen yerli ve yabancı turistlerin, açma kebabını çok beğendiğini söyledi. Daha önce kendine has tarzıyla yaptığı boru kebabının kent sınırlarını aştığını ve açma kebabın da benzer tepkiyle karşılaşacağını ifade eden Aydın, "Bu lezzetin sırrı etin erkek kuzudan alınması ve zırh ile çekilmesi. İçinin daha iyi pişmesi için açma kıyma yapıyoruz. Böylece daha lezzetli oluyor. Şehir dışından gelen insanlar çok beğeniyorlar" diye konuştu.

ŞEHİR DIŞINDAN GELENLER BEĞENİYOR

Ankara'dan gelen ve açma kebap yiyen Gül Yeter ise "Çok lezzetliydi, çok beğendik. Salatalar, sunum çok güzeldi. Daha önce açma kebabı duymamıştım. Adana'da ünlüymüş. Biz de gelip yedik ve çok beğendik" dedi.

Osmaniye'den gelen Recep Akyol ise açma kebabın namını çok duyduklarını ve denemek için kente geldiklerini kaydetti.