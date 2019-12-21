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Adanaspor: 1-0

STAT: Antakya AtatürkHAKEMLER: Yiğit Arslan, Cemal Bingül, Deniz TurgutHATAYSPOR: Akın (xx), Aabid (xx), Kubilay (xxx) (Dk. 90+2 Muhammet Samet x), Selim (xx), Mesut (xx), Sadi (xx), Furkan (xx), Bokıla (xx), Yusuf (xx), Helder Barbosa (xx) (Dk. 84 Alican), Caner (xxx) (Dk. 67 Qualı x).

21.12.2019 16:28 | Son Güncelleme: 21.12.2019 16:29 Adanaspor: 1-0

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Yiğit Arslan, Cemal Bingül, Deniz Turgut

HATAYSPOR: Akın (xx), Aabid (xx), Kubilay (xxx) (Dk. 90+2 Muhammet Samet x), (xx), Mesut (xx), Sadi (xx), Furkan (xx), Bokıla (xx), Yusuf (xx), Helder Barbosa (xx) (Dk. 84 Alican), Caner (xxx) (Dk. 67 Qualı x).

ADANASPOR: İrfan Can (xx), Hakan (xx), Abdulkadir (xx), Eren (x), Utku (xx), Marvin (x), Enes Yasin (xx), Evren (xx), Renan Souza (xx), Okan (xx) (Dk.90+1 İbrahim x), Özkan (xx)(Dk. 80 Mustafa x)

GOLLER: Dk. 66 Selim, (Hatayspor)

SARI KARTLAR: Bokıla, Yusuf, Alican (Hatayspor) - Hakan, Özkan, Marvin, Okan (Adanaspor)

TFF 1'inci Lig'in 16'ncı haftasında Hatayspor, sahasında konuk ettiği Adanaspor'u 66'ncı dakikada Selim'in attığı golle 1-0 mağlup etti.


- Hatay

Mustafa Kemal Atatürk, Cemal Bingül, Antakya, Selim, Spor

Kaynak: DHA

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