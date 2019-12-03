Adanaspor: 5-1

STAT: Bahçeşehir Okulları

HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu (xxx), Hüsnü Emre Çelimli (xxx), Gökmen Baltacı (xxx)

AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar (xxx), Ceyhun (xxxx), Efecan (xxxx), Salih Uçan (xxx) (Dk. 62 Musa xxx), Kaan (xxx) (Dk. 75 Veysel Karani Ünal), Onur Bulut (xxx), Umut (xxx), Campos (xxxx), Tzavellas (xxxx), Caulker (xxx), Bammou (xxxxx) (Dk. 70 Bakasetas xxx)

ADANASPOR: İrfan Can (xxx), Serdar (xxx), Abdulkadir (xx) (Dk. 57 Hakan xx), Eren (xx) (Dk. 64 Marvin Sinan xx), Utku (xx), Enes (xxx), Kağan (xxx), Özgür (xxx), Evren (xx) (Dk. 76 Veli), Okan (xxx), Roni (xxx)

GOLLER: Dk. 4 Tzavellas, Dk. 48 - Dk. 58 - Dk. 66 Bammou, Dk. 88 Campos (Alanyaspor) - Dk. 56 Roni ( Adanaspor

SARI KARTLAR: Evren, Özgür (Adanaspor)

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur ilk maçında Aytemiz Alanyaspor ile TFF 1'inci Lig ekiplerinden Adanaspor karşılaştı. Karşılaşma Alanyaspor'un 5-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

Takımlar seremoniye Dünya Engelliler Günü dolayısıyla özel öğrencilerle birlikte 'Engelsiz bir dünya için bir gün değil her gün destek ol' yazılı pankartla çıktı.

2'nci dakikada sol kanattan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Bammou sol kanattan ceza sahasına içine gönderdiği ortaya Efecan'ın kafa vuruşu az farkla auta gitti.

4'üncü dakikada Aytemiz Alanyasporlu Salih'in sağdan kullandığı köşe vuruşunda kale önüne havalanan topa penaltı noktasında yükselen Tzavellas'ın kafa vuruşu fileleri havalandırdı: 1-0.

13'üncü dakikada sağdan gelişen Alanyaspor atağında topu çizgide süren Onur arka direğe havalandırdı. Burada geriden gelen Campos'un kafa şutu yandan auta gitti.

16'ncı dakikada Alanyasporlu Efecan rakibinin sağından ileri açtığı topa yetişerek arka direğe ortaladı. Kale önünden topa yükselen Campos'un kafa vuruşunu kaleci İrfan güçlükle tokatlayarak kornere çeldi.

28'inci dakikadaki Alanyaspor atağında Efecan'ın ortasında Kaan Kanal sol çaprazdan gelişine sert vurdu. Kaleci topu parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

31'inci dakikada ani gelişen Adanaspor atağında Eren kendisinin sürüklediği atakta ceza alanı önünden sert vurdu ancak top kaleci Haydar'da kaldı.

Maçın ilk yarısı Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonlandı.

48'inci dakikada gelişen Alanyaspor atağında Tzavellas'ın yüksek gönderdiği topu Efecan ceza alanı içinde geriden koşu yapan Yacine Bammou'ya indirdi. Yacine'nin gelişine vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0.

56'ncı dakikadaki Adanaspor kontratağında topu hızla rakip sahaya taşıyan Umut'un pasında koşu yapan Roni topu kontrol etti. Ceza sahasına giren Roni'nin şutu fileleri havalandırdı: 2-1.

58'inci dakikada santranın hemen ardından gelişen Alanyaspor atağında hızlı paslarla rakip sahaya giren Campos, boştaki arkadaşı Bammou'ya aktardı. Rakiplerini çalımlayan Bammou sert vurdu ve meşin yuvarlak kaleci İrfan'ın sağından ağlarla buluştu: 3-1.

66'ncı dakikada soldan gelişen Alanyaspor atağında taç çizgisinde topu hızla süren Bammou son çizgide topu durdurarak ceza sahasına girdi. Önünü boşaltan Bammou direkt kaleye gönderdi ve kendisinin 3'üncü takımının 4'üncü golünü ağlara gönderdi: 4-1.

88'inci dakikada soldan gelişen Alanyaspor atağında solda topu ceza sahası çaprazına taşıyan Bakasetas, topu ceza sahasına geriden gelen Campos'un koşu yoluna gönderdi. Topa yetişen Campos bekletmeden vuruşunu yaptı ve topu ağlarla kucaklaştı: 5-1.

Karşılaşma ev sahibi Alanyaspor'un 5-1'lik üstünlüğüyle sonlandı.