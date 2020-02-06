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Adanaspor-Adana Demirspor derbisinde taraftarlara "anı bardak" hediye edilecek

TFF 1. Lig'in 21. haftasında 8 Şubat Cumartesi günü Adana Demirspor ile Adanaspor arasında oynanacak derbi maçın anısına, taraftarlara anı bardağı hediye edilecek.

06.02.2020 10:42 | Son Güncelleme: 06.02.2020 10:42Adanaspor-Adana Demirspor derbisinde taraftarlara
TFF 1. Lig'in 21. haftasında 8 Şubat Cumartesi günü Demirspor ile arasında oynanacak derbi maçın anısına, taraftarlara anı bardağı hediye edilecek.
Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, yazılı açıklamasında, 61. kez Adana derbisinde karşılaşacak olan Adana Demirspor ve Adanaspor'a başarı diledi.
Adana Demirspor ve Adanaspor'un kentin olmazsa olmazları arasında yer aldığını belirten Akay, "Adana derbisi Türkiye'ye örnek olsun. Mavi-lacivert ve turuncu-beyaz renklere gönül veren hemşehrilerimizin, takımlarını sportmence ve centilmence destekleyeceklerine inanıyorum. 90 dakika sonrasında sonuç ne olursa olsun kazanan Adana olsun." ifadelerini kullandı.
Anı bardakta çorba ikramı
Akay, Adana'nın iki önemli değerinin karşılaşacağı derbi maçta Adanaspor ve Adana Demirspor taraftarına özel "anı bardağı"nda ikramda bulunacaklarını aktardı.
Akay, şunları kaydetti:
"Belediyemiz, Adanalı futbolseverlere derbi maçına özel, içinde sıcak çorba ikramı olacak 'anı bardağı' hediye edecek. Takımlarının armalarını taşıyan özel anı bardağında yapılacak olan çorba ikramı, her iki takımın stada girecekleri tribün girişinde gerçekleşecek."

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Adanaspor, Adana, Spor

Kaynak: AA

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