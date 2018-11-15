Adanaspor, Adana Demirspor Derbisine Hazırlanıyor

Turuncu-beyazlılar, Osman Yereşen Tesisleri'nin bakıma alınması nedeniyle Gençlik Stadı'nda teknik direktör Coşkun Demirbakan yönetiminde çalıştı.

Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 6'ya 3 pas çalışmasıyla devam etti. Daha sonra orta-şut çalışması gerçekleştiren Akdeniz ekibi, yarı sahada çift kale maçla idmanı tamamladı.

Tüm futbolcuların katıldığı çalışma, yaklaşık 1,5 saat sürdü.