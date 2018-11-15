Adanaspor, Adana Demirspor Derbisine Hazırlanıyor

Turuncu-beyazlılar, Osman Yereşen
Tesisleri'nin bakıma alınması nedeniyle Gençlik Stadı'nda teknik direktör Coşkun Demirbakan yönetiminde çalıştı.
Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 6'ya 3 pas çalışmasıyla devam etti. Daha sonra orta-şut çalışması gerçekleştiren Akdeniz ekibi, yarı sahada çift kale maçla idmanı tamamladı.
Tüm futbolcuların katıldığı çalışma, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Osman Yereşen,Adanaspor
Öte yandan Adanaspor
, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada, 17 Kasım Cumartesi günü saat 12.00'de Kayacık
Tesisleri'nde Atiker Konyaspor
ile hazırlık maçında karşılaşacak.
15 Kasım 2018 Perşembe 18:15