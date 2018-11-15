15 Kasım 2018, 18:15
»»

Adanaspor, Adana Demirspor Derbisine Hazırlanıyor

Adanaspor, Adana Demirspor Derbisine Hazırlanıyor

Adanaspor, Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazar günü Adana Demirspor ile yapacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-beyazlılar, Osman Yereşen Tesisleri'nin bakıma alınması  nedeniyle Gençlik Stadı'nda teknik direktör Coşkun Demirbakan yönetiminde  çalıştı.
Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 6'ya 3 pas  çalışmasıyla devam etti. Daha sonra orta-şut çalışması gerçekleştiren Akdeniz  ekibi, yarı sahada çift kale maçla idmanı tamamladı.
Tüm futbolcuların katıldığı çalışma, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Öte yandan Adanaspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada, 17  Kasım Cumartesi günü saat 12.00'de Kayacık Tesisleri'nde Atiker Konyaspor ile  hazırlık maçında karşılaşacak.
Osman Yereşen,Adanaspor

YORUMLAR