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Adanaspor, Altınordu maçı hazırlıklarına başladı

TFF 1. Lig'in 14. haftasında 8 Aralık Pazar günü saat 16.30'da Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda Altınordu ile karşılaşacak olan Adanaspor, bu maçın hazırlıklarına ara vermeden bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

04.12.2019 16:10 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:10Adanaspor, Altınordu maçı hazırlıklarına başladı
TFF 1. Lig'in 14. haftasında 8 Pazar günü saat 16.30'da Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda ile karşılaşacak olan , bu maçın hazırlıklarına ara vermeden bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.
Alanya Milli Egemenlik Stadı'nda, Teknik Direktör Engin İpekoğlu yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Dün Alanyaspor ile Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında ilk 11 oynayan futbolcular rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcular ise taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.
Adanaspor, 5 Aralık Perşembe günü öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla Altınordu maçının hazırlıklarını sürdürecek.
(İHA)

Adanaspor, Altınordu, Aralık, Güncel

Kaynak: İHA

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