Adanaspor Ara Vermeden Hatayspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

26 Kasım 2018 Pazartesi 13:39



26 Kasım 2018 Pazartesi 13:39

Spor Toto 1. Lig'de dün Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalan Adanaspor, cuma günü Hatayspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.Osman Yereşen Tesisleri'nde, Teknik Direktör Coşkun Demirbakan nezaretindeki antrenman saat 11.00'de başladı ve 1 saat 15 dakika sürdü. Adana Demirspor maçında ilk 11'de oynayan futbolcular yenileme çalışması yaparak antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise 5'e 2 top kapma, topsuz alanda oyun ve bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.Adanaspor, Hatayspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - ADANA