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Adanaspor Başkanı Bayram Akgül'den hakem tepkisi Açıklaması

TFF 1. Lig'de mücadele eden Adanaspor'un kulüp başkanı Bayram Akgül, "Hakem hatalarının üst üste devam etmesi artık sağduyulu yaklaşımımızın suistimal edildiğini düşündürürken, maçlarımızı yöneten hakemlerin maçlarımızdan sonra dinlendirilmesi haklılığımızı teyit etmektedir.

01.12.2019 16:45 | Son Güncelleme: 01.12.2019 16:45Adanaspor Başkanı Bayram Akgül'den hakem tepkisi Açıklaması
TFF 1. Lig'de mücadele eden Adana 'un kulüp başkanı Bayram Akgül, "Hakem hatalarının üst üste devam etmesi artık sağduyulu yaklaşımımızın suistimal edildiğini düşündürürken, maçlarımızı yöneten hakemlerin maçlarımızdan sonra dinlendirilmesi haklılığımızı teyit etmektedir." ifadesini kullandı.
Akgül, yazılı açıklamasında, yaptıkları karşılaşmalarda verilen hakem kararlarına tepki gösterdi.
Hakem hatalarına karşı her zaman sağduyulu açıklamalar yaptığını belirten Akgül, hatta genelde de açıklama dahi yapmadığını tüm spor camiasının bildiğini kaydetti.
Süper Lig'e çıktıkları sezondaki hakem kararlarının tüm kamuoyunun bilgisinde olduğunu aktaran Akgül, hatalardan en büyük zararı da camia olarak yine kendilerinin yaşadığını savundu.
Akgül, açıklamasında şunları ifade etti:
"Adanaspor yenilmedi, hakkımız yenildi. Hakem hatalarının üst üste devam etmesi artık sağduyulu yaklaşımımızın suistimal edildiğini düşündürürken, maçlarımızı yöneten hakemlerin maçlarımızdan sonra dinlendirilmesi haklılığımızı teyit etmektedir. Tüm futbol camiasının bileşenlerinin oturduğu masadan artık kalkıyoruz. Bu hatalar devam ettiği takdirde, o masayı da devireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Adanaspor camiasının canının yandığı yerde o masada kimseyi bundan sonra rahat oturtmayacağız. Bundan sonra büyük Adanaspor taraftarımızla birlikte Adana, herkese her türlü deplasmandır."
Adanaspor, TFF 1. Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Bursaspor'a 90+5. dakikada yediği golle 3-2 yenilmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu, Bayram Akgül, Adanaspor, Spor

Kaynak: AA

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