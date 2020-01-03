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Adanaspor, Canberk Dilaver ve Savaş Polat'ı transfer etti

TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor, kariyerinde son olarak Yılport Samsunspor'da forma giyen Canberk Dilaver ile İttifak Holding Konyaspor'da oynayan Savaş Polat'ı kadrosuna kattı.

03.01.2020 18:54 | Son Güncelleme: 03.01.2020 18:54 Adanaspor, Canberk Dilaver ve Savaş Polat'ı transfer etti
TFF 1. Lig takımlarından , kariyerinde son olarak Yılport Samsunspor'da forma giyen Canberk Dilaver ile İttifak Holding Konyaspor'da oynayan Savaş Polat'ı kadrosuna kattı.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Süper Lig takımlarından İttifak Holding Konyaspor'dan savunma oyuncusu Savaş Polat'ın, sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.
Açıklamada, İstanbul'da Adanaspor Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Akgül'le bir araya gelen Savaş'ın, kendisini turuncu-beyazlı takıma bağlayan sözleşmeyi imzaladığı ifade edildi.
Ayrıca, kariyerinde son olarak TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Yılport Samsunspor'da görev yapan Canberk Dilaver'le 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Canberk Dilaver, Savaş Polat, Adanaspor, Spor

Kaynak: AA

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